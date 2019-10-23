Армия и оружие
ИнфоросРоссийский Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Черным морем
Истребитель Воздушно-космических сил РФ Су-27 проконтролировал полет 19 октября американского бомбардировщика B-52H у границ России над Черным морем.
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 10:07, Вашингтон
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
РИА Новости вчера в 11:31
Политика
CNN упрекнул Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
«Путин сказал, что Россия и Турция договорились поддерживать суверенитет и территориальную целостность Сирии, что можно трактовать как успех во внешней политике», — пишет CNN.
Известия 08:11
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Экономика
Глава ПФР заявил об отсутствии средств на индексацию пенсий работающим
Дроздов в ответ еще раз напомнил, что для возобновления индексации в 2020 году необходимо найти почти 370 млрд руб. "Это большие средства, у нас с учетом нацпроектов, с учетом других решений их сейчас нет", — сказал Дроздов, отметив, что ПФР не фиксирует серьезного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и вновь возвращались на работу.
РБК 09:41
Происшествия
Мужчина с ножом напал на двух курских школьниц
В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района.
REGNUM 05:33
Общество
В Сети выставили на продажу визитку Путина
На одном из сайтов, пользователи которого могут предложить вещи на продажу, появилось необычное объявление - визитка президента Владимира Путина.
Российская газета 08:42
Политика
В сети обнародовано видео нападения Кличко на журналиста
В сети обнародовано видео, на кадрах которого запечатлено, как мэр Киева Кличко выхватил мобильный телефон из рук журналиста, чтобы помешать съемке его встречи с жителями столицы.
ИА Новороссия 09:30
Армия и оружие
В МИДе заявили об отсутствии необходимости в зоне безопасности в Сирии
Россия не считает необходимым создание на северо-востоке Сирии зоны безопасности под международным контролем.
РБК 09:58
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк после молчания опубликовала новое фото
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила новое фото, тем самым прервала "молчание".
Уфимские Заметки 09:26
Общество
Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств
«Если раньше после проведения регистрационных действий ПТС передавался в лизинговую компанию и впоследствии хранился у нее в течение всего срока лизинга, и мы могли отследить все внесенные инспектором записи, то после перехода на ЭПТС эта возможность исчезнет», добавляет он.
Коммерсантъ 21 октября в 18:23
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Авто
К дебюту готовится концепт электрического кроссовера Nissan Ariya
К официальному дебюту готовится концепт электрического кроссовера Nissan Ariya.
Актуальные Новости 04:17
Общество
Крымский мост тестируют грузовыми составами
Начались испытания железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов.
Газета.Ru 07:21
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости 05:38
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
Экс-мэр города Волжский разбилась в ДТП
По данным ТАСС, за рулем разбившегося автомобиля находилась экс-мэр города Волжский Марина Афанасьева.
Российская газета 06:46
Политика
Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции
Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект из парламента после того, как возобновится его работа с 16 октября после длительного перерыва.
ТАСС 03:52
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU 08:57
Здоровье
Рак простаты провоцируют три молочных продукта
По мнению ученых, при употреблении большого количества молочных продуктов увеличиваются показатели инсулиноподобного фактора роста в организме, что провоцирует в организме целый каскад реакций.
Соловей.Инфо 02:44
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Розенбаум исполнил три песни современных исполнителей, которые он никогда не слышал.
Piter.tv вчера в 09:56
Происшествия
В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты
В Киеве двое мужчин погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с кафе в центре города.
Российская газета вчера в 18:23
Экономика
ЦБ на год заморозит запуск новых инициатив на финансовом рынке
ЦБ хочет заморозить на 2020 год обсуждение новых законодательных норм на финансовом рынке, чтобы завершить уже имеющиеся предложения и оценить свою политику в сфере регулирования и надзора, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Уральской конференции НАУФОР (его слова передает «Интерфакс»).
РБК 09:08
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Футбол
Моуринью может стать главным тренером дортмундской «Боруссии»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить дортмундскую «Боруссию».
REGNUM 08:41
Кино
Вышел трейлер «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод «звёздной» саги выйдет в мировой прокат 19 декабря.
Территория новостей вчера в 09:32
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Вологодской области
Три человека погибли в результате лобового столкновения машин ВАЗ-2107 и LADA Largus в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 05:51
Происшествия
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД
В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
РИА Новости 07:09