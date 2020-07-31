Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
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Очередной американский самолет-разведчик был перехвачен над Черным морем в пятницу, 31 июля. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.В источнике
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Американские самолеты-разведчики приблизились к российской границе в Черном море
Москва 2430 июля в 14:57