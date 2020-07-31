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Российская газета
Российская газета

Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем

Очередной американский самолет-разведчик был перехвачен над Черным морем в пятницу, 31 июля. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.В источнике
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РБК

Минобороны сообщило о перехвате российским Су-27 самолета-разведчика США

РБКвчера в 14:37
Мойка78

Российские ПВО перехватили американский самолет-разведчик над Черным морем

Мойка78вчера в 13:44
Москва 24

Американские самолеты-разведчики приблизились к российской границе в Черном море

Москва 2430 июля в 14:57
Телеканал 360°

Российский Су-27 перехватил самолет США над Черным морем

Телеканал 360°вчера в 13:56
Пятый канал

Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем

Пятый каналвчера в 04:59
Рамблер

Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США

Рамблервчера в 05:53
ТАСС

Российский Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик

ТАССвчера в 12:23
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Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

Специалист, чьи воспитанницы в минувшем сезоне доминировали в женском одиночном катании, сообщила о том, что наиболее успешная среди них — действующая чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при Алена Косторная — будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко.
Коммерсантъвчера в 12:24
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Экс-предправления банка «Таврический» арестовали из-за мошенничества

Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу экс-председателя правления банка "Таврический" Сергея Сомова, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
Интерфаксвчера в 15:20
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Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБКвчера в 04:06
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Хамзат Чимаев пообещал нокаутировать Макгрегора в первом раунде

Перспективный полусредневес UFC Хамзат Чимаев, ярко заявивший о себе на Бойцовском Острове в Абу-Даби, рассказал, что будет со звездой промоушена Конором Макгрегором в случае их возможного поединка.
BetOnвчера в 11:15

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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Банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей

Как сообщает ToDay News Ufа, в настоящее время специалисты в области инженерии из Университета Йоханнесбурга (ЮАР) выдвинули предположение об использовании обработанного волокна плантанов вместе с углеродной нанотрубкой и эпоксидной смолой, потому что это образует композитные материалы.
ToDay News Ufaвчера в 10:35
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Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъвчера в 11:41
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Шварцман провалил квалификацию Формулы 2, Мазепин стал 5-м

Фелипе Другович, выступающий в составе команды MP Motorsport, впервые в своей карьере выиграл квалификацию Формулы 2. По ходу второй попытки бразилец снял разом шесть десятых секунды с времени, которые было в тот момент лучшим.
Motorsport.com Россиявчера в 12:56
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Министр Терюшков не говорил Юрану об увольнении из-за Газизова

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отрицает приписанные ему слова о том, что увольнение главного тренера «Химок» Сергея Юрана состоялось по просьбе генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.
Евро-футбол.рувчера в 15:53
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