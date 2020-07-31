Армия и оружие
Российская газетаРоссийский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
Очередной американский самолет-разведчик был перехвачен над Черным морем в пятницу, 31 июля. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
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Американские самолеты-разведчики приблизились к российской границе в Черном море
Москва 24вчера в 14:57
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Леклер: У нас серьёзные проблемы с гоночным темпом
F1news.ru 15:26
Общество
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РИА Новости 15:36
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
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Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Происшествия
У муниципального депутата Галяминой прошел обыск
На даче у московского муниципального депутата Юлии Галяминой прошел обыск. Об этом сообщил РБК ее пресс-секретарь.
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Рэпера Элджея госпитализировали из-за коронавируса
Gazeta.SPb 15:43
Авто
Китайский кроссовер GAC GS5 появится в России осенью
Компания GAC назвала сроки появления в России 3-й модели – кроссовера GS5. Новинка приедет в автосалоны в сентябре текущего года.
SpeedMe 15:13
Общество
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В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся составило 4460.
RT на русском вчера в 16:07
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NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok
Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
ТАСС 15:30
Происшествия
Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне
«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
RT на русском 15:27
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Саша Черно из «Дома-2» родила своего первого ребенка
Звезда «Дома-2» впервые стала мамой, хотя далось ей это непросто.
Uznayvse.ru 09:02
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Американские астрономы говорят, что небесное тело 2009 PQ1 диаметром 84-190 метров из группы «Аполлонов» максимально приблизится к нам уже пятого августа.
Evo-rus.com 29 июля в 06:27
Шоу-бизнес
Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным
Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН вчера в 03:52
Фигурное катание
Плющенко: Косторная сама была инициатором перехода
РИА Новости 15:57
Автоспорт
Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании
RT на русском 15:43
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 04:44
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
Происшествия
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Футбол
Агент Бекао опроверг интерес со стороны ЦСКА
Агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао отреагировал на слухи о том, что футболист может вернуться в ЦСКА.
Vprognoze.ru 09:51
Здоровье
Медики назвали три основных «ночных» признака диабета
Чтобы не ошибиться при появлении признаков состояния, медики советуют обратить внимание на сигналы, которые в этом случае начинает посылать организм.
UfacityNews.ru 10:26
Происшествия
На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое
Российская газета 15:40
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Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
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Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
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Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
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Банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей
Как сообщает ToDay News Ufа, в настоящее время специалисты в области инженерии из Университета Йоханнесбурга (ЮАР) выдвинули предположение об использовании обработанного волокна плантанов вместе с углеродной нанотрубкой и эпоксидной смолой, потому что это образует композитные материалы.
ToDay News Ufa 10:35
Политика
Политтехнолог Шкляров пополнил ряды белорусских арестантов
Минск, 31 июля 2020, 22:47 — REGNUM Арестованный спецслужбами Белоруссии известный российский политтехнолог белорусского происхождения Виталий Шкляров обвиняется в консультировании политических оппонентов Александра Лукашенко и останется ближайшие два месяца под стражей.
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