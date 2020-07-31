Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаРоссийский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем

Очередной американский самолет-разведчик был перехвачен над Черным морем в пятницу, 31 июля. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
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Минобороны сообщило о перехвате российским Су-27 самолета-разведчика США

РБК14:37

Российские ПВО перехватили американский самолет-разведчик над Черным морем

Мойка7813:44

Российский Су-27 перехватил самолет США над Черным морем

Телеканал 360°13:56

Российский Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик

ТАСС12:23

Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем

Пятый канал04:59

Опубликовано видео сопровождения самолетов-разведчиков США

Рамблер05:53

Американские самолеты-разведчики приблизились к российской границе в Черном море

Москва 24вчера в 14:57
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
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Леклер: У нас серьёзные проблемы с гоночным темпом

F1news.ru 15:26
Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
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Происшествия

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАСС 10:06
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Общество

Россия открывает границу с Абхазией 1 августа

В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
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Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
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Происшествия

У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

На даче у московского муниципального депутата Юлии Галяминой прошел обыск. Об этом сообщил РБК ее пресс-секретарь.
РБК 13:26
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Общество

Актеры «Современника» прокомментировали уход Гармаша из театра

РИА Новости 15:28
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Шоу-бизнес

Рэпера Элджея госпитализировали из-за коронавируса

Gazeta.SPb 15:43
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Авто

Китайский кроссовер GAC GS5 появится в России осенью

Компания GAC назвала сроки появления в России 3-й модели – кроссовера GS5. Новинка приедет в автосалоны в сентябре текущего года.
SpeedMe 15:13
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Общество

В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли ещё 14 пациентов с коронавирусом, общее число скончавшихся составило 4460.
RT на русском вчера в 16:07
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Общество

NYT: Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok

Американская корпорация Microsoft может приобрести у китайской компании ByteDance долю в разработанной последней социальной сети TikTok.
ТАСС 15:30
Происшествия

Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне

«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
RT на русском 15:27
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Шоу-бизнес

Саша Черно из «Дома-2» родила своего первого ребенка

Звезда «Дома-2» впервые стала мамой, хотя далось ей это непросто.
Uznayvse.ru 09:02
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Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Американские астрономы говорят, что небесное тело 2009 PQ1 диаметром 84-190 метров из группы «Аполлонов» максимально приблизится к нам уже пятого августа.
Evo-rus.com 29 июля в 06:27
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Шоу-бизнес

Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным

Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН вчера в 03:52
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Фигурное катание

Плющенко: Косторная сама была инициатором перехода

РИА Новости 15:57
Автоспорт

Квят потеряет пять позиций на старте Гран-при Великобритании

RT на русском 15:43
Технологии

В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 04:44
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Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
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Происшествия

Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
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Футбол

Агент Бекао опроверг интерес со стороны ЦСКА

Агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао отреагировал на слухи о том, что футболист может вернуться в ЦСКА.
Vprognoze.ru 09:51
Здоровье

Медики назвали три основных «ночных» признака диабета

Чтобы не ошибиться при появлении признаков состояния, медики советуют обратить внимание на сигналы, которые в этом случае начинает посылать организм.
UfacityNews.ru 10:26
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Происшествия

На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое

Российская газета 15:40
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Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит заболевшего коронавирусом мексиканца Серхио Переса за рулем болида команды Racing Point на четвёртом этапе «Формулы-1» — Гран-при Великобритании.
RT на русском 06:26
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Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Lenta.ru вчера в 05:53
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Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели 00:59
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Наука

Банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей

Как сообщает ToDay News Ufа, в настоящее время специалисты в области инженерии из Университета Йоханнесбурга (ЮАР) выдвинули предположение об использовании обработанного волокна плантанов вместе с углеродной нанотрубкой и эпоксидной смолой, потому что это образует композитные материалы.
ToDay News Ufa 10:35
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Политика

Политтехнолог Шкляров пополнил ряды белорусских арестантов

Минск, 31 июля 2020, 22:47 — REGNUM Арестованный спецслужбами Белоруссии известный российский политтехнолог белорусского происхождения Виталий Шкляров обвиняется в консультировании политических оппонентов Александра Лукашенко и останется ближайшие два месяца под стражей.
REGNUM 15:47
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