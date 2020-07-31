Армия и оружие
Российская газетаРоссийский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
Очередной американский самолет-разведчик был перехвачен над Черным морем в пятницу, 31 июля. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Авто
Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России
Новые автомобили 04:14
Общество
Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко
Скончался бывший мэр Калининграда Юрий Савенко, которому было 59 лет.
FlashNord 09:09
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
В Общественной палате России состоялся круглый стол, где владельцы СТО рассказали представителям ведомства об опасности увеличения средней цены на ремонт автомобилей в 7 – 10 раз из-за грядущих нововведений.
Тарантас Ньюс 15:10
Политика
Россия не попала в новый список ЕС для снятия ограничений на поездки
Ранее сообщалось, что Европейский союз решил не расширять список стран, для которых он готов открыть свои границы, до конца августа.
Anews вчера в 11:47
Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Москва 24 14:12
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 29 июля в 10:52
Политика
Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС
В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru 08:52
Экономика
Из-за падения рубля эксперты посоветовали покупать определенные вещи
Сильное падение рубля в последние дни июля связано с несколькими факторами.
Московский Комсомолец 11:34
Футбол
Гвардиола считает «Ливерпуль» сильнейшим соперником в карьере
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какого соперника считает сильнейшим в своей карьере, передает DAZN.
Газета.Ru 18:20
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com 09:09
Путешествия
Россия возобновила полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами — Турцией, Великобританией, Танзанией.
РБК 18:40
Наука
Внутри туберкулезной палочки выявили оружие против нее же
Биологи выяснили, что внутри туберкулезной палочки присутствует некая «система самоуничтожения», которая позволяет бактерии защищаться от вирусов и крупных мутаций в геноме.
МедиаПоток 09:05
Здоровье
35 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за последние сутки составил 1,3%. Всего в регионе выявлено 2724 случая COVID-2019.
Телепорт вчера в 05:24
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде.
Коммерсантъ 18:27
Футбол
«ПСЖ» победил в Кубке французской лиги
"ПСЖ" стал победителем Кубка французской лиги. В финале парижский клуб обыграл "Лион".
Газета.Ru 19:05
Общество
В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток
17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
Происшествия
Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве
Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru 18:14
Авто
Компания Skoda показала интерьер нового кроссовера Skoda Enyaq iV
Компания Skoda показала салон нового кроссовера Skoda Enyaq.
Новые автомобили 29 июля в 12:34
Общество
Соловьев резко ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в беседе с порталом "Ura.ru" прокомментировал обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, отметив, что Россия не имеет отношения к этому трагическому вопросу.
РИА Новости 18:42
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° 17:31
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 04:44
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 14:24
Происшествия
Американский политик погиб при столкновении двух самолетов над Аляской
Два небольших самолета столкнулись недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске, скончался депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп, сообщает газета Anchorage Daily News.
РИА Новости 16:46