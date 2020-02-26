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Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Политика Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.

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