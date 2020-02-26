Армия и оружие
Народные новостиРоссийский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов
Незаконные вооруженные формирования продолжают пытаться поразить боевую авиацию ВКС РФ и ВВС Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4. Ракеты были выпущены по российскому истребителю-бомбардировщику Су-34 и сирийскому истребителю МиГ-23.
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Российские и сирийские военные устроили атаку с воздуха на боевиков в провинции Идлиб
Накануне.Ruвчера в 23:50
Российские и сирийские военно-воздушные силы атаковали боевиков в Идлибе
Ореанда-Новостивчера в 14:49
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Шоу-бизнес
Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
В сирийской провинции Идлиб боевики и турецкие специалисты обстреливают сирийские и российские самолеты.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Известный российский боец ММА Александр Емельяненко, который проводит в Грозном тренировки перед запланированным на 3 апреля бое против Магомеда Исмаилова, поделился в Instagram фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Биатлон
Логинов может подать в суд на инициировавшего обыски сотрудника IBU
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможность подать иск в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшую обыски в номерах спортсмена и тренера во время чемпионата мира в Италии.
Биатлон
Норвегию могут лишить бронзы ЧЕ по биатлону в смешанной эстафете
Решением IBU сборная Норвегии была дисквалифицирована в смешанной эстафете и лишилась третьего места на чемпионате Европы.
Хоккей
Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина
Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Политика
Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля
Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.
Шоу-бизнес
Сыну Джигана и Оксаны Самойловой провели церемонию обрезания
Рэпер Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вайнштейн, поделился радостной новостью – его сыну Давиду сделали обрезание.
Общество
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, заявил глава минздрава Оливье Веран.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью ЭКО
Российская теле- и радиоведущая, актриса, танцовщица Лера Кудрявцева призналась, что родила дочь с помощью экстракорпорального оплодотворения.
Баскетбол
ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче Евролиги
Московский ЦСКА проиграл "Барселоне" в матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Общество
Владимир Путин посетил «Остров мечты»
Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.
Путешествия
Названо число находящихся в Италии организованных туристов из России
"Порядка семи тысяч организованных туристов в Италии", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Политика
Путин рассказал об отсутствии у него двойников
В декабре 2015 года, во время пресс-конференции Путину показали фотографию человека, похожего на него, и спросили, знаком ли он с «двойником».
Музыка
Панайотов опроверг участие в Евровидении-2020
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Происшествия
Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове
Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Здоровье
На Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – СМИ
На территории Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.
Политика
На Украине запретили ретрансляцию трех российских телеканалов
Ретрансляцию трех российских телеканалов запретили на Украине, сообщила в четверг пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.