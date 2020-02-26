Армия и оружие
Народные новостиРоссийский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов
Незаконные вооруженные формирования продолжают пытаться поразить боевую авиацию ВКС РФ и ВВС Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4. Ракеты были выпущены по российскому истребителю-бомбардировщику Су-34 и сирийскому истребителю МиГ-23.
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Российские и сирийские военно-воздушные силы атаковали боевиков в Идлибе
Ореанда-Новостивчера в 14:49
Российские и сирийские военные устроили атаку с воздуха на боевиков в провинции Идлиб
Накануне.Ruвчера в 23:50
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Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
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Назван представитель России на «Евровидении-2020»
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Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
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Липчанин убил ребёнка, напал на жену и покончил жизнь самоубийством
Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж.
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.
Политика
Песков заявил, что Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова
Кремль не выдвигал инициативы по увековечиванию памяти политика Бориса Немцова.
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Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Финансы
Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК
Аналитики отмечают, что за три года объем сбережений россиян на счетах почти удвоился.
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Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Финансы
Курс евро поднялся выше 72 рублей
Последний раз курс евро находился выше отметки в 72 рубля 12 сентября 2019 года. Курс доллара увеличился на 0,5%, до 65,8 рубля.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Армия и оружие
ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму
Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.
Общество
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею
Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
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Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
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США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ
США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ.
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Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры
Пять раз Шарапова побеждала в турнирах серии Большого шлема, два раза — в Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по одному разу — в Открытом чемпионате Австралии (2008), Уимблдоне (2004) и Открытом чемпионате США (2006).
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Общество
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Политика