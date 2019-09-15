Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu. Самолеты прибыли в Турцию для участия во II технологическом фестивале Teknofest, который пройдет с 17 по 22 сентября. Полет Су-35 продолжался около 15 минут.

Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

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