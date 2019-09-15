Политика
РИА НовостиРоссийский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu. Самолеты прибыли в Турцию для участия во II технологическом фестивале Teknofest, который пройдет с 17 по 22 сентября. Полет Су-35 продолжался около 15 минут.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Политика
Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко
Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
Аргументы недели 15:03
Волейбол
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой
38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.
Чемпионат 09:37
Происшествия
Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию
Российская газета 10:45
Политика
В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:35
Кино
Джеймс Ганн раскрыл актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Часть актерского состава изменилось. Постановщик второй части "Отряда Самоубийц" Джеймс Ганн опубликовал актерский состав картины.
Piter.tv вчера в 06:53
Политика
Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.
РБК 17:02
Армия и оружие
На Донбассе неизвестный снайпер ликвидировал старших офицеров элитных подразделений ВСУ
По сообщениям штаба оккупационных сил, потери ВСУ на Донбассе за тринадцатое сентября составили один погибший и восемь раненых военнослужащих.
Rusvesna.su вчера в 16:39
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия 17:26
Политика
Пушков прокомментировал слова Кучмы о давлении на Зеленского
Кучма убежден, что на предстоящей встрече в нормандском формате, которая должна произойти в сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель окажут давление на украинского лидера Владимира Зеленского, с целью убедить его пойти на уступки Российской Федерации.
Pravda.Ru вчера в 05:46
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru вчера в 15:24
Футбол
«Реал» и «Барселона» хотят переманить Клоппа
Отмечается, что приход на тренерский мостик Юргена Клоппа может стать ключиком для «Реала» и «Барселоны» в реализации их желания подписать Виргила ван Дейка.
Евро-футбол.ру 14:52
Космос
Глава SpaceX: Марс нужно согреть, чтобы он стал пригодным для жизни
Поскольку земляне все же планируют осуществлять пилотируемые миссии по изучение Красной планеты, стоит задуматься о том, что условия обитания на Марсе неблагоприятные для человека.
Goroday.ru 16:25
Политика
Telegraph: Лидер лейбористов может передавать разведданные России
Издание пугает, что Корбин, в случае избрания его премьер-министром, может передавать секретные американские разведданные России и Ирану.
Красная весна 00:54
Здоровье
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Газета.Ru 16:04
Армия и оружие
Москва и Дели обсуждают локализацию производства С-400 в Индии
Руководитель Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Москва и Дели обсуждают локализацию производства С-400 в Индии, передает ТАСС.
Политическая Экспертиза 17:45
Политика
Ростех анонсировал начало серийного производства С-500 в 2020 году
"Серийный выпуск С-500 начнется во второй половине 2020 года", - сообщил он, добавив, что первые пять лет новейшие системы не планируется экспортировать в другие страны.
Московский Комсомолец 17:14
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Политика
В Лондоне заявили о прогрессе на переговорах с ЕС по Brexit
Лондону удалось добиться с ЕС прогресса на переговорах об условиях выхода из Евросоюза, заявил в воскресенье британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли.
Интерфакс 04:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru 06:03
Гаджеты
В РФ снизились цены на старые модели iPhone
На старые модели устройств Apple снизила официальные цены. Как пишет издание «Астера», теперь iPhone 8 предлагают за 39 990 рублей.
Газета DAILY 13 сентября в 13:48
Гаджеты
Samsung может объединить флагманские линейки в одну
Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
Ferra вчера в 10:50
Авто
Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда
Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
Новые автомобили вчера в 23:44
Политика
В Варшаве открывается совещание ОБСЕ по правам человека
В совещании по человеческому измерении (HDIM) - крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии - примут участие делегации 57 стран ОБСЕ, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций.
РИА Новости 17:38
Здоровье
Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга
Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.
БИЗНЕС Online вчера в 16:50
Космос
Rocket Lab перенёс запуск ракеты с несколькими спутниками
Популярная механика 12 сентября в 20:02
Гаджеты
Компания Lenovo представила смарт-часы Lenovo Carme
Lenovo Carme получили множество функций мониторинга активности.
ITZine.ru вчера в 12:38