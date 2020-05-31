Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ апреле ВВП России снизился на 12%

Самый серьезный спад в апреле наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос, отмечает Минэкономразвития. Так, объем платных услуг, предоставленных населению, сократился на 37,9 процента в годовом выражении.
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COVID-19 корректирует внешнюю стратегию Японии

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Падение ВВП РФ в апреле оценили в 12%

Новый Калининград.Ru28 мая в 17:19

Снова бензиноопасная обстановка. Обзор

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Минэкономики оценило сокращение ВВП России в апреле на 12%

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Коммерсантъ29 мая в 00:02

Минэкономразвития оценило падение ВВП в апреле на 12%

РБК28 мая в 20:22

Российская экономика оказалась прочнее западной

Взгляд.ру29 мая в 15:00
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
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Авто

Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28
Общество

С 1 июня в России начнется выплата новых пособий на детей

Напомним, семьям в России начнут выплаты с 1 июня по двум видам пособий. Первое - ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет.
Батайское время 05:32
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Спорт

ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с официальным заявлением к главе ОКР Станиславу Позднякову, который ранее обвинил организацию в стремлении быть «и следователем, и прокурором, и палачом».
Metaratings вчера в 05:53
Общество

В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:57
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Общество

Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году

В собственности спикера Мосгордумы по-прежнему находится машино-место в РФ площадью 18,7 кв. м. Во временном пользовании с 2019 по 2024 год у Алексея Шапошникова находится коттедж в России площадью 277,7 кв. м. В конце 2019 года Мосгордума приняла региональный закон, смягчающий требования к незначительным ошибкам в декларациях муниципальных депутатов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
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Футбол

Экс-игрок «Ювентуса» не хочет победы туринцев в Серии А

Бывший полузащитник сборной Ирландии Лиэм Брэйди, выступавший в Италии за "Ювентус", высказался о конкуренции в Серии А в этом сезоне.
Газета.Ru 20:07
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Космос

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru 14:33
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Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних

Полицейские задержали жителей Санкт-Петербурга, которых подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет.
ТАСС 15:19
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Экономика

Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили эквайринговые комиссии для медицинских учреждений

Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили до 1% размер комиссии, которую они берут за прием платежных карт, для всех медицинских учреждений в соответствии с решением ЦБ.
ТАСС 17:10
Футбол

Месси убеждён, что после пандемии коронавируса футбол не будет прежним

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не знает, каким будет мир после пандемии коронавируса.
RT на русском 09:43
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подала в суд на отца

В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ 06:39
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Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова показала подаренный папой дом

Дочь певца Александра Серова Мишель показала журналистам коттедж в Подмосковье, подаренный знаменитым папой после свадьбы.
Суть событий 08:26
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Космос

Синоптики США: С Солнцем творится что-то очень тревожное

Сайт Spaceweather Центра прогнозирования космической погоды сообщил, что 30 мая на солнце опять не было пятен, как и в 119 предшествующих сутках 2020 года, что соответствует 79% общего времени.
Свободная Пресса 12:48
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Происшествия

В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи

Российская газета 10:00
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Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание в Александровске-Сахалинском

31 мая в 3:39 диспетчеру Александровск-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании деревянного бесхозного строения на улице Цапко.
АСТВ вчера в 19:58
Армия и оружие

89 лет исполнилось военно-транспортной авиации России

ИА Красная Весна 19:13
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
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Кино

У «Соника в кино» появится сиквел

Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском 29 мая в 10:59
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Общество

Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых

Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
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Происшествия

Дело о пожаре в «Зимней вишне» закончили взяткой

Коммерсантъ 17:01
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Космос

Трамп следит за вторым запуском Crew Dragon с астронавтами

Президент США Дональд Трамп прибыл на мыс Канаверал во Флориде, чтобы наблюдать за запуском Crew Dragon SpaceX с экипажем на борту на МКС.
Политика Сегодня вчера в 15:17
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Религия

В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы

Аргументы недели 12:28
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Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
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Здоровье

СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками

Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM вчера в 06:30
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Игры

Сравнение графики The Last of Us 2 с ранней версией игры и первой частью

Ютубер Cycu1 сравнил графику The Last of Us 2 из недавней презентации State of Play с более ранними кадрами – разница оказалась существенной.
Cyber.sports.ru 29 мая в 11:22
Общество

Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
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Единоборства

Джон Джонс пригрозил Уайту уходом из UFC

Газета.Ru 05:59
Происшествия

В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
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