Коронавирус
Lenta.ruРоссийский академик предсказал пик эпидемии коронавируса в стране
Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато. Об этом «Парламентской газете» сказал академик РАН заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников.
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Академик Кирпичников: действовать по «мягкому сценарию» с коронавирусом нельзя
Парламентская газетавчера в 17:15
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Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 4% после решения ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.
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Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
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У 49 вернувшихся из России граждан Китая выявлен коронавирус
Суйфэньхэ, 13 апреля 2020, 09:49 — REGNUM В китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки ещё у 49 граждан КНР, вернувшихся на родину из России, выявлен коронавирус.
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В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
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По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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Роскачество провело исследование туалетной бумаги и выявило в продукции одной из марок энтеробактерии, сообщается на сайте организации.
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На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2000 кв. м, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
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Общество
В Омске у пяти сотрудников ТГК-11 предварительно выявили коронавирус
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В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
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Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
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За последние сутки в Москве вылечились и выписаны из больниц 150 человек, ранее заразившихся вирусом COVID-19, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 03:03
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Стартовый тираж ремейка Resident Evil 3 превысил 2 млн копий
Capcom объявила, что отгрузки и цифровые продажи ремейка Resident Evil 3 на PlayStation 4, Xbox One и PC превысили 2 млн копий за первые пять дней.
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Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог Китая
Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что если ситуация с коронавирусом на планете будет развиваться также, как сейчас, то до пика заболеваемости остается еще минимум две недели.
Телепорт вчера в 22:57
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У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
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Количество заражённых коронавирусом в Кузбассе продолжает расти
В Кузбассе выявили новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
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Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
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В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
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Издатели направили правительству России «открытое письмо книжников»
Москва, 13 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Издатели книг направили правительству России «открытое письмо книжников», в котором просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости.
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«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
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Медиаскандал между телеведущим Владимиром Соловьевым и спортивным комментатором Василием Уткиным набирает обороты.
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Ситуация с распространением коронавируса в России перестала развиваться по оптимистической траектории, позитивной динамики не наблюдается.
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МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
По информации издания, ранее в сети интернет распространились первые фотографии обновленного салона данного автомобиля.
Лезги газет 10 апреля в 23:18
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Россия увеличила выпуск антисептиков в 6 раз с начала весны
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Газета.Ru 02:30