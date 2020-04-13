Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийский академик предсказал пик эпидемии коронавируса в стране

Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато. Об этом «Парламентской газете» сказал академик РАН заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников.
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Михаил Петрович Кирпичников
Учёный
Советский и российский учёный в области физико-химической биологии, белковой инженерии и биотехнологии; государственный и общественный деятель. Член-корреспондент РАН с 31 марта 1994 года по Отделению биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений, академик РАН c 29 мая 1997 года.
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