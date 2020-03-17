Космос

Машины и МеханизмыМашины и МеханизмыРоссийский аппарат «Луна-25» высадится на Луну в следующем году

В ходе первой миссии, которую разработчики называют подготовительной, предполагается запустить на южный полюс спутника ровер «Луна-25». Её предшественник, станция «Луна-24», отправилась на выполнение задания в 1976 году.
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с чего всё началось

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

Запуск на Луну первого после 45-летней паузы отечественного космического аппарата запланирован на 1 октября 2021 года, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов на заседании совета РАН по космосу.
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Пуск российского аппарата «Луна-25» запланирован на октябрь 2021 года

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Lenta.ruвчера в 18:45

Пуск российского космического аппарата к Луне запланирован на 2021 год

RT на русскомвчера в 18:30
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