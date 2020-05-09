Общество
BFM.ruРоссийский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
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с чего всё началось
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ). Отмечается, что своей цели устройство достигло в 22:34 мск 8 мая. Датчики зафиксировали глубину 10 028 метров.РИА Новости04:32
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Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины
Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 14:39
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Комсомольская правда вчера в 23:44
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Российская газета вчера в 15:16
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В Петербурге заставят носить маски, но откроют парикмахерские и МФЦ
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LentaChel.ru 07:30
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Курение приводит к развитию тяжелой формы коронавируса COVID-19. Более того курильщики больше подвержен смерти от коронавирусной инфекции.
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Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
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Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
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Lenta.ru вчера в 13:44
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В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
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Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
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Общество
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BFM.ru вчера в 22:30
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Армия и оружие
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Сегодня Герой России, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил личный состав 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии с 75-летием Победы.
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Мясников опроверг информацию о платных интервью
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