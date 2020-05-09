Общество

BFM.ruBFM.ruРоссийский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
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с чего всё началось

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ). Отмечается, что своей цели устройство достигло в 22:34 мск 8 мая. Датчики зафиксировали глубину 10 028 метров.
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Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

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Российский глубоководный аппарат «Витязь» установил вымпел на дне Марианской впадины

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Российский глубоководный аппарат «Витязь» опустился на дно Марианской впадины

Интерфакс03:48
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Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

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Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке

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Политика

Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма

Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
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У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус

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8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
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Общество

Одесские радикалы устроили шествие с портретами бандеровцев

Радикалы в Одессе устроили в День Победы шествие с портретами пособников нацистов из ОУН-УПА (запрещена в России), других подобных организаций и символикой дивизии СС «Галичина».
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Космос

Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса

Рабочие места в отрасли робототехники и освоения космоса являются перспективными в период пандемии коронавируса, считает старший научный сотрудник Института системного анализа РАН Александр Кононов.
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

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Экономика

Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране

Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
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Здоровье

Власти Петербурга подтвердили смерть троих медиков от коронавируса

Власти Петербурга подтвердили смерть троих медиков от коронавируса Двое врачей Александровской больницы в Петербурге и медсестра Госпиталя для ветеранов войн умерли от коронавируса.
Медиазона 07:51
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Футбол

Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал у себя в инстаграме фотографию с футболистами национальной команды в военной форме.
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Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России

В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
RT на русском 08:59
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Политика

Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк»

NewInform 08:03
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
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Политика

Из Венесуэлы вылетел самолет с гражданами РФ, Белоруссии и Украины

Из Венесуэлы вылетел самолет с 79 гражданами РФ, а также Белоруссии и Украины. Все они застряли в Венесуэле из-за пандемии коронавируса.
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Финансы

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне

Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне.
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Общество

В Смольном отрицают госпитализацию душевнобольных в «Ленэкспо»

Все, кого кладут на лечение во временный госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге, рассматриваются как зараженные коронавирусом, больных с психиатрическими патологиями туда не помещают, заявили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Интерфакс вчера в 08:39
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
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Общество

Режим повышенной готовности продлен в Воронежской области

Губернатор продлил режим повышенной готовности в Воронежской области. Александр Гусев подписал соответствующий указ.
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Общество

Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха

Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Общество

75 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области

На 9 мая в Самарской области выявили ещё 75 случаев заболевания коронавирусом.
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Культура

Песня «День Победы» впервые прозвучала на узбекском языке

Знаменитая песня "День Победы" впервые прозвучала на узбекском языке в день 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
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Трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачево

На территории бывшего арсенала села Пугачево в Удмуртии загорелась сухая трава.
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США назвали условия для продления договора СНВ

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Стелу на въезде в Одессу раскрасили в цвета георгиевской ленты

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Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
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Общество

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Власти Московской области отсрочили ввод наказания в виде штрафа за отсутствие маски в общественных местах.
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Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
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