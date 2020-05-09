Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ). Отмечается, что своей цели устройство достигло в 22:34 мск 8 мая. Датчики зафиксировали глубину 10 028 метров.

с чего всё началось

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.

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