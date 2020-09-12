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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Российский авторынок может упасть по итогам года на 10 %

Автомобильный рынок в России по итогам 2020 года может сократиться на 10 %. Первая причина, как заявил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович, в том, что ожидается рост цен на авто. Это произошло из-за того, что россияне бросились покупать машины после открытия рынка.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Почему российский авторынок вновь вернулся к падению

После июльского роста продажи новых машин в нашей стране по итогам прошлого месяца вновь ушли "в минус". В дальнейшем падение спроса на авторынке, судя по всему, будет только усиливаться.
Российская газетавчера в 04:20
Подробнее о событии
Car.ru

Авторынок в России может упасть на 10% к концу года

Car.ru02:10
CarsWeek.ru

Рассказали, почему российский авторынок снова вернулся к снижению

CarsWeek.ruвчера в 11:22
Российская газета

Почему российский авторынок вновь вернулся к падению

Российская газетавчера в 04:20
Тарантас Ньюс

Эксперты рассказали, почему российский авторынок вновь вернулся к падению

Тарантас Ньюсвчера в 07:22
32CARS.ru

Эксперты объяснили возобновившееся падение авторынка России

32CARS.ruвчера в 06:25
Letnews.ru

Почему российский авторынок снова падает

Letnews.ruвчера в 05:45
Avtovesti.com

Российский авторынок вновь вернулся к падению

Avtovesti.comвчера в 08:45

Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air

Под капотом Lucid Air Dream Edition будет устанавливаться двигатель на 1 200 л.с. Разгон с места до первой "сотни" будет занимать 2,5 секунды, а на одной зарядке он сможет проехать 810 км. Менее мощная версия Air Touring, оснащенная моторами суммарной отдачей 620 л.с. в сочетании с 75-вольтовой аккумуляторной батареей, станет доступна в конце 2021 года.
Новые автомобили11 сентября в 02:30
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В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.com11 сентября в 04:23
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Мясников резко ответил на оскорбления жены Навального в адрес Рошаля

Врач Александр Мясников резко высказался после оскорблений в адрес президента союза "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля со стороны жены блогера Алексея Навального.
Народные новостивчера в 15:51
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Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри

По мере распития вина во время дружеской вечеринки российский гость осмелел настолько, что имел наглость откровенно оспаривать официальный нарратив Запада относительно отравления Скрипалей, трагедии MH17 и вмешательства Москвы в американские выборы.
РИА Новостивчера в 01:00
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Пашаев опроверг сообщения о гонораре в 11 млн рублей от Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев опроверг появившиеся в средствах массовой информации сведения о том, что он якобы получил от актера Михаила Ефремова гонорар в 11 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Аргументы и Факты02:15
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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