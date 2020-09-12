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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Российский авторынок может упасть по итогам года на 10 %

Автомобильный рынок в России по итогам 2020 года может сократиться на 10 %. Первая причина, как заявил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович, в том, что ожидается рост цен на авто. Это произошло из-за того, что россияне бросились покупать машины после открытия рынка.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Почему российский авторынок вновь вернулся к падению

После июльского роста продажи новых машин в нашей стране по итогам прошлого месяца вновь ушли "в минус". В дальнейшем падение спроса на авторынке, судя по всему, будет только усиливаться.
Российская газета04:20
Подробнее о событии
Тарантас Ньюс

Эксперты рассказали, почему российский авторынок вновь вернулся к падению

Тарантас Ньюс07:22
Avtovesti.com

Российский авторынок вновь вернулся к падению

Avtovesti.com08:45
Car.ru

Российский авторынок вновь вернулся к падению

Car.ru07:33
CarsWeek.ru

Рассказали, почему российский авторынок снова вернулся к снижению

CarsWeek.ru11:22
32CARS.ru

Эксперты объяснили возобновившееся падение авторынка России

32CARS.ru06:25
Letnews.ru

Почему российский авторынок снова падает

Letnews.ru05:45
Российская газета

Почему российский авторынок вновь вернулся к падению

Российская газета04:20

В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.comвчера в 04:23
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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Косторная назвала причины ухода от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка, чемпионка Европы - 2020 Алена Косторная рассказала, почему этим летом приняла решение покинуть отделение "Хрустальный" школы "Самбо-70", где она тренировалась у Этери Тутберидзе, и перейти в академию Евгения Плющенко.
Газета.Ru11:53

Китайские врачи назвали овощ, который делает яблоки опасными

Главный врач и профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун рассказал, что яблоки нельзя есть вместе с бататом – «сладким картофелем», который набирает популярность в России у любителей здорового питания.
Профиль10:59

Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Ведомости08:55
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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Новак обсудил с министром экономики Японии сотрудничество в энергетике

Глава Минэнерго России Александр Новак обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики с японским министром экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзиямой.
RT на русскомвчера в 14:26
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