Российский авторынок может упасть по итогам года на 10 %
Автомобильный рынок в России по итогам 2020 года может сократиться на 10 %. Первая причина, как заявил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович, в том, что ожидается рост цен на авто. Это произошло из-за того, что россияне бросились покупать машины после открытия рынка.В источнике
С чего всё началось
Почему российский авторынок вновь вернулся к падению
После июльского роста продажи новых машин в нашей стране по итогам прошлого месяца вновь ушли "в минус". В дальнейшем падение спроса на авторынке, судя по всему, будет только усиливаться.
Российская газета04:20
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