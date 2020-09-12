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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Российский авторынок может упасть по итогам года на 10 %

Автомобильный рынок в России по итогам 2020 года может сократиться на 10 %. Первая причина, как заявил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович, в том, что ожидается рост цен на авто. Это произошло из-за того, что россияне бросились покупать машины после открытия рынка.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Почему российский авторынок вновь вернулся к падению

После июльского роста продажи новых машин в нашей стране по итогам прошлого месяца вновь ушли "в минус". В дальнейшем падение спроса на авторынке, судя по всему, будет только усиливаться.
Российская газета04:20
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CarsWeek.ru

Рассказали, почему российский авторынок снова вернулся к снижению

CarsWeek.ru11:22
Avtovesti.com

Российский авторынок вновь вернулся к падению

Avtovesti.com08:45
Российская газета

Почему российский авторынок вновь вернулся к падению

Российская газета04:20
Тарантас Ньюс

Эксперты рассказали, почему российский авторынок вновь вернулся к падению

Тарантас Ньюс07:22
32CARS.ru

Эксперты объяснили возобновившееся падение авторынка России

32CARS.ru06:25
Letnews.ru

Почему российский авторынок снова падает

Letnews.ru05:45
Car.ru

Российский авторынок вновь вернулся к падению

Car.ru07:33

Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Ведомости08:55
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Минобороны Белоруссии фиксирует усиленные полёты авиации вдоль границ

Глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что оборонное ведомство фиксирует усиленные полёты авиации западных стран вдоль границ республики и ведение разведки ситуации в Белоруссии.
RT на русском13:26
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском10 сентября в 11:06
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МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
RT на русском10:45
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