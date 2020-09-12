Тарантас Ньюс 11

Автомобильный рынок в России по итогам 2020 года может сократиться на 10 %. Первая причина, как заявил председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович, в том, что ожидается рост цен на авто. Это произошло из-за того, что россияне бросились покупать машины после открытия рынка.