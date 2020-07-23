Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский автозавод обязали отчитываться перед США

Отсрочка от санкций США в отношении группы ГАЗ сопровождается рядом требований. В частности, российский завод обязали каждый квартал отчитываться перед Минфином США.
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США требуют от ГАЗа финансовых отчетов и отстранения Дерипаски

URA.Ru16:17

США потребовали отстранить Дерипаску от принятия решений в группе ГАЗ

РБК14:23

Группа «ГАЗ» обязалась отчитываться перед OFAC

Финмаркет03:56

Минфин США обязал «Группу ГАЗ» ежемесячно подтверждать независимость от Дерипаски

ТАСС06:39

ГАЗ отчитается перед Минфином США

Коммерсантъ05:25

Российский автозавод обязали отчитываться перед США

Lenta.ru08:38

Группа «ГАЗ» обязалась отчитываться перед OFAC и обеспечить независимость от Дерипаски

Интерфакс03:24
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Игры

Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре

Деловое.ТВ 14:21
Футбол

Константин Генич: «Ларссон – луч света в темной спартаковской комнате»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал лучшими новичками сезона в Тинькофф РПЛ нападающих Маркуса Берга из «Краснодара» и Джордана Ларссона из «Спартака».
Матч ТВ 16:12
Футбол

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

Чемпионат Европы - 2020 пришлось передвинуть на июнь-июль 2021-го, решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в укороченном формате в августе, а сам чемпионат России из-за трехмесячной паузы закончился значительно позже срока, из-за чего перерыв между сезонами составит всего 16 дней.
Газета.Ru 15:07
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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
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Экономика

Все сбережения потратили в кризис 8% россиян

В июле почти треть россиян (32%) признались, что им приходилось тратить сбережения с момента наступления кризиса: доля таких граждан достигла максимума с апреля, говорится в аналитическом отчете Банка России (*.pdf).
РБК 12:33
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Общество

В магазине Epic Games Store стартовала летняя распродажа

Кэри, США, 23 июля 2020, 20:37 — REGNUM Сегодня, 23 июля, в онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store стартовала летняя распродажа.
REGNUM 13:37
12
Политика

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».
Известия 17:01
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Футбол

Гончаренко подвёл итоги выступления ЦСКА в минувшем сезоне

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о выступлении команды в минувшем сезоне.
RT на русском вчера в 15:56
1
Хоккей

Сушинский прокомментировал свой уход с поста президента «Авангарда»

RT на русском 17:17
Общество

В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»

В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
Известия 12:41
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Футбол

«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты туринского "Ювентуса" на выезде потерпели поражение от "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 15:30
Наука

Артефакты 33-тысячелетней давности обнаружены в Центральной Мексике

Археологи нашли артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике, что говорит о заселение американского континента на 15 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.
МедиаПоток 05:34
21
Общество

Госдума запретила курение вейпов и кальянов в общественных местах

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об ограничении использования электронных сигарет и кальянов.
Rambler News Service вчера в 12:24
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Авто

Kia опубликовала первое изображение кроссовера Kia Sonet

Компания KIA опубликовала первое официальное изображение серийного варианта нового субкомпактного кроссовера KIA Sonet.
Тарантас Ньюс 03:53
21
Политика

Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев занимается актуальными проблемами региона, которые нужно срочно решать - это вопросы хозяйственного плана и экономики.
Российская газета 08:46
425
Общество

Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря

Более 40 человек, включая монахинь, духовенство и мирян, уже покинули Среднеуральский женский монастырь из-за несогласия с действиями лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), но большинство насельниц до сих пор остается в обители, сообщил РИА Новости директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев со ссылкой на свои источники в монастыре.
РИА Новости 12:19
35
Политика

Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд

Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
Газета.Ru 16:00
Футбол

В «Оренбурге» пошутили о вылете команды в ФНЛ

RT на русском 15:58
Общество

Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова

Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
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Музыка

Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет

Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com 03:45
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Происшествия

Истребители F-15 опасно сблизились с пассажирским самолетом Ирана

Иранский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за приближения иностранных истребителей, сообщает 23 июля SV News.
Известия 15:53
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Здоровье

Единая цифровая система здравоохранения начнет работу в Свердловской области с 1 августа

Власти Свердловской области запустят единую цифровую систему здравоохранения в регионе с 1 августа.
ТАСС 09:09
11
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
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Финансы

Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
248
Общество

Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»

Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
Коммерсантъ 14:32
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Общество

В преобразованную в мечеть Айя-Софию в Стамбуле назначили трёх имамов

Наша версия 12:48
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
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Политика

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
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Общество

Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле

Члены организации выразили обеспокоенность и отметили, что дружественность российской юрисдикции к ИТ-предпринимателям, по их версии, снижается.
РБК 09:49
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
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