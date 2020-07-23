Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский автозавод обязали отчитываться перед США

Отсрочка от санкций США в отношении группы ГАЗ сопровождается рядом требований. В частности, российский завод обязали каждый квартал отчитываться перед Минфином США.
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США потребовали отстранить Дерипаску от принятия решений в группе ГАЗ

РБК14:23

ГАЗ отчитается перед Минфином США

Коммерсантъ05:25

ГАЗ будет отчитываться о своей деятельности перед Минфином США

News.ru07:34

Минфин США обязал «Группу ГАЗ» ежемесячно подтверждать независимость от Дерипаски

ТАСС06:39

Российский автозавод обязали отчитываться перед США

Lenta.ru08:38

Группа «ГАЗ» обязалась отчитываться перед OFAC

Финмаркет03:56

Группа «ГАЗ» обязалась отчитываться перед OFAC и обеспечить независимость от Дерипаски

Интерфакс03:24
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Авто

Компания Skoda представит новый кроссовер Skoda Enyaq 1 сентября

Новые автомобили вчера в 12:17
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Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
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Происшествия

В Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь

Подмосковные полицейские ищут мужчину, выстрелившего из газового пистолета в лицо годовалому ребенку, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
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Армия и оружие

Sina: С-500 подрывает авторитет американского комплекса THAAD

Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD, - приводит выдержку из публикации "ИноСМИ".
Российская газета 04:24
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Происшествия

Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

RT на русском 14:04
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Космос

Больше полувека прошло с момента посадки «Аполлона-11» на Луну

SM News 19 июля в 20:18
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Космос

«Прогресс МС-15» установил рекорд по времени полёта к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» показал рекордно быстрое время полёта от Земли до МКС, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
RT на русском 14:15
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Общество

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
РИА Новости 12:19
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
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Футбол

«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу

Футболисты туринского "Ювентуса" на выезде потерпели поражение от "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 15:30
Происшествия

СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

РИА Новости вчера в 18:11
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Экономика

Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен.
RT на русском 06:44
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Общество

Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной.
RT на русском 14:57
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Футбол

Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

Чемпионат Европы - 2020 пришлось передвинуть на июнь-июль 2021-го, решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут в укороченном формате в августе, а сам чемпионат России из-за трехмесячной паузы закончился значительно позже срока, из-за чего перерыв между сезонами составит всего 16 дней.
Газета.Ru 15:07
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Происшествия

На Кубани подтвердили 85 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 23 июля 2020, 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:09
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Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
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Общество

Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице

Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
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Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru 12:43
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Армия и оружие

Россия защитила самолет Израиля от уничтожения иранскими ПВО

Во время последней атаки боевой авиации Израиля по позициям военных исламской республики в Дамаске, истребители находились под «прикрытием» российских самолетов.
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Общество

Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле

Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета вчера в 18:42
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Общество

Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди

«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
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Политика

Путин приравнял защиту паспортов от подделок к гостайне

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому информация о защите паспортов и других документов приравнивается к гостайне.
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Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»

Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
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Corning подготовила к выпуску самое прочное стекло

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В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»

В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
Известия 12:41
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Общество

Тарасов отказался комментировать информацию о дебоше

Футболист казанского клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов воздержался от комментариев о появившейся информации о дебоше на борту самолета с его участием.
Известия 08:29
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Армия и оружие

США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытания в космосе противоспутникового оружия, говорится в официальном заявлении командования.
РИА Новости 11:54
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
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