Экономика
Lenta.ruРоссийский автозавод обязали отчитываться перед США
Отсрочка от санкций США в отношении группы ГАЗ сопровождается рядом требований. В частности, российский завод обязали каждый квартал отчитываться перед Минфином США.
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Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:30
Общество
Собянин опроверг слухи о введении ограничений в Москве в сентябре
Власти Москвы не планируют возобновлять в сентябре ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.
Известия 09:51
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве мужчина освободил заложника
Мужчина, захвативший полицейского в Полтаве, отпустил заложника, сообщается на новостном портале "Общественное" со ссылкой на источник.
РИА Новости 09:15
Общество
Путин пошутил над ошибшимся на 100 млрд рублей главой «Газпром нефти»
Президент России Владимир Путин ответил шуткой на оговорку главы «Газпром нефти» Александра Дюкова по поводу вложений, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ).
RT на русском 09:18
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Футбол
Мы сделали справедливую таблицу РПЛ! «Спартак» зря наезжал на судей
Итог: "Спартак" — 3 очка, "Сочи" + 3 очка Судья: Владимир Москалёв Ошибки: засчитан гол Самюэля Жиго, забитый с нарушением правил.
Чемпионат 04:00
Общество
В Петербурге запретили бары с маленькой площадью
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в барах и кафе, площадь которых меньше 50 квадратных метров.
Газета.Ru 09:45
Экономика
В Татарстане предложили создать зону свободной торговли
Минниханов предложил создать в Татарстане первую в РФ бондовую зону В2В2С для трансграничной интернет-торговли "путем создания на территории республики в рамках эксперимента отдельной свободной экономической зоны".
Интерфакс 08:43
Общество
Хабаровский край получит 1,3 млрд рублей от Мишустина
В своем Telegram-канале врио губернатора региона Михаил Дегтярев написал, что правительство РФ выделит Хабаровскому краю 1,3 млрд. рублей.
Моя Москва.онлайн 06:11
Политика
Жириновский пообещал добиваться помилования Фургала
20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности в связи с утратой доверия.
Интерфакс 08:47
Музыка
The Rolling Stones выпустили неизвестную ранее песню
Легендарная рок-группа The Rolling Stones решила порадовать своих поклонников и выпустила неизвестную ранее песню.
Комсомольская правда 07:04
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора
Президент России Владимир Путин присвоил главе Чеченской республики Рамзану Кадырову звание генерал-майора.
Известия 09:39
Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $200 млн
На 10 июля международные резервы страны составляли $574,2 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,2 млрд.
REGNUM 09:39
Политика
Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Армия и оружие
В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35
REGNUM вчера в 06:45
Происшествия
Суд признал виновными диспетчеров Внуково по делу о гибели главы Total
Солнцевский суд Москвы признал виновными двух диспетчеров аэропорта Внуково Александра Круглова и Надежду Архипову, а также руководителя полетов воздушной гавани Романа Дунаева, обвиняемых в причастности к крушению самолета главы французского энергетического концерна Total Кристофа де Маржери в 2014 году.
Известия 09:42
Политика
Посла России вызвали в МИД Эстонии
Посол РФ в Эстонии Александр Петров приглашен в МИД этой балтийской республики.
ТАСС 07:34
Футбол
Игорь Рабинер: «Одна из причин отставки Цорна – реакция на замечание жены Федуна. Она сочла ее неуважительной»
Еще от одного серьезного источника услышал, что одной из причин отставки Томаса Цорна стала его реакция на какое-то замечание Заремы: «Не знаю, откуда Вы это узнали».
Sports.ru 07:59
Армия и оружие
Бронеавтомобиль Вооруженных сил США перевернулся на севере Сирии
Военное дело вчера в 05:04
Киберспорт
Выручка GTA V на консолях в июне упала на 33%
В июне GTA V принесла студии Rockstar на 33% меньше по сравнению с маем. Информацию опубликовала аналитическая компания SuperData.
CyberSport.ru вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Даже 3 неудачных брака не заставили известную российскую актрису кино и театра Екатерину Климову потерять веру в настоящую любовь.
Территория новостей 05:48
Авто
Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X
Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует выпустить на мировой рынок новый Tiguan X. Об этом сообщает официальный сайт "www.m.njcar.ru".
Лезги газет вчера в 17:51
Общество
Минздрав анонсировал вакцинирование 1600 россиян от коронавируса
На третьем этапе исследования вакцины от коронавируса планируется вакцинировать не менее 1600 добровольцев.
Lenta.ru 09:35
Происшествия
На Кубани подтвердили 85 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 23 июля 2020, 11:09 — REGNUM 85 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июля в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:09
Происшествия
Суд арестовал российского политолога Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга на семь суток арестовал политолога Федора Крашенинникова за повторное неуважение к власти.
Lenta.ru 09:47
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета вчера в 12:53
Космос
Китай запустил первую миссию для исследования Марса
Китай запустил свою первую миссию для исследования Марса «Тяньвэнь-1». Прямую трансляцию запуска вел китайский телеканал CGTN.
Телеканал RTVI 02:54