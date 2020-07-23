Экономика
Lenta.ruРоссийский автозавод обязали отчитываться перед США
Отсрочка от санкций США в отношении группы ГАЗ сопровождается рядом требований. В частности, российский завод обязали каждый квартал отчитываться перед Минфином США.
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Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет 07:53
Политика
NYT: штаб Трампа использовал для агитации фото протестов в Киеве
Избирательный штаб президента США Дональда Трампа позаимствовал снимок протестов в Киеве в 2014 году для иллюстрации "хаоса и насилия", которыми сопровождаются нынешние демонстрации в американских городах после смерти темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 14:26
Происшествия
В Полтаве мужчина отпустил полицейского, захваченного в заложники
В украинской Полтаве мужчина отпустил полицейского, захваченного ранее в заложники.
Дождь 09:18
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Президент России на днях подписал указ, в котором говорится о снятии Сергея Фургала с должности губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева.
CT news вчера в 07:22
Футбол
Игорь Рабинер: «Одна из причин отставки Цорна – реакция на замечание жены Федуна. Она сочла ее неуважительной»
Еще от одного серьезного источника услышал, что одной из причин отставки Томаса Цорна стала его реакция на какое-то замечание Заремы: «Не знаю, откуда Вы это узнали».
Sports.ru 07:59
Здоровье
Тутельян: Около 60% россиян имеют избыточную массу тела
Около 60% россиян имеют избыточную массу тела, сообщил 23 июля на пресс-конференции глава Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.
МР7.ру 08:23
Экономика
Квартальный убыток Twitter превысил $1 млрд
Чистый убыток корпорации Twitter во II квартале 2020 года составил $1,2 млрд против чистой прибыли в $1,1 млрд за аналогичный период прошлого года, указано в опубликованной отчётности компании по US GAAP.
Rambler News Service 08:03
Общество
В российском регионе вернули часть ограничений из-за коронавируса
В Карелии вернули ограничение по численности массовых мероприятий, а также снова ввели обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в регион.
Lenta.ru 03:59
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил выдворять иностранных журналистов за деструктив в СМИ.
РИА Новости 08:30
Политика
Источники: Николай Федоров и Олег Морозов уйдут из Совфеда в сентябре
"Федоров в сентябре уходит со своего поста в СФ", - сообщил РИА Новости источник в Совфеде. Еще один источник подтвердил эту информацию.
РИА Новости 06:05
Происшествия
Суд арестовал бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова
Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал политолога и бывшего колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова виновным в повторном неуважении к власти, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем канале в Telegram.
Ведомости 09:17
Здоровье
Минздрав Башкирии озвучил прогноз по коронавирусу в республике
В четверг, 23 июля заместитель министра здравоохранения региона Ирина Кононова рассказала о ситуации с распространением коронавируса в республики на текущий момент и сдалала прогноз на будущее.
Kursk.com 07:59
Шоу-бизнес
Сергей Соседов резко раскритиковал выступление дочери Юрия Маликова
Вечерний курьер 08:38
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Киберспорт
Gpk: Есть ощущение, что young G стоит на одном месте
Возможно, Young G в будущем вырастет, но сколько ни смотрел, мне кажется, он стоит на одном месте.
Bookmaker-ratings.ru 07:36
Шоу-бизнес
Охлобыстин встал на защиту Асмус после ее развода с Харламовым
После объявления о разводе Асмус ударилась в работу, а Харламов наслаждается холостяцкой жизнью.
Piter.tv 05:29
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Общество
Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-19, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:29
Происшествия
В Феодосии гидроцикл наехал на дайвера и поранил ему голову
В Феодосии гидроцикл наехал на дайвера, вследствии чего последний получил травму головы.
Krym.News 03:46
Авто
Немцы выпустят внедорожник на базе Lada 4x4
Группа энтузиастов собирается наладить в Германии крупноузловую сборку Lada 4x4, а при невозможности этого — запустить производство собственного внедорожника на узлах и агрегатах российской машины.
За рулем вчера в 04:40
Общество
Путин пошутил про «сотенку миллиардов» с главой «Газпром нефти»
Путин отметил, что в завод решено вложить 350 млрд рублей до 2025 года, затем Дюков назвал сумму в 250 млрд рублей.
REGNUM 08:51
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири
В трех регионах России задержаны более 20 членов межрегиональной структуры международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в России).
Газета.Ru 08:51
Общество
Собянин исключил введение новых ограничений из-за коронавируса
С начала прошлой недели в Москве возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа.
РИА Новости 09:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца
Текущий чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, сообщает Газета.ru.
РИАМО 04:03