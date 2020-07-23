Как следует из разъяснений и текста лицензии, теперь группа "ГАЗ" обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий.

с чего всё началось

Отсрочка от санкций США в отношении группы ГАЗ сопровождается рядом требований. В частности, российский завод обязали каждый квартал отчитываться перед Минфином США.

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