Экономика
Lenta.ruРоссийский автозавод обязали отчитываться перед США
Отсрочка от санкций США в отношении группы ГАЗ сопровождается рядом требований. В частности, российский завод обязали каждый квартал отчитываться перед Минфином США.
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с чего всё началось
Как следует из разъяснений и текста лицензии, теперь группа "ГАЗ" обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий.Интерфакс03:24
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