Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийский автозавод обязали отчитываться перед США

Отсрочка от санкций США в отношении группы ГАЗ сопровождается рядом требований. В частности, российский завод обязали каждый квартал отчитываться перед Минфином США.
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с чего всё началось

Группа «ГАЗ» обязалась отчитываться перед OFAC и обеспечить независимость от Дерипаски

Как следует из разъяснений и текста лицензии, теперь группа "ГАЗ" обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий.
Интерфакс03:24

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Российский автозавод обязали отчитываться перед США

Lenta.ru08:38

ГАЗ будет отчитываться о своей деятельности перед Минфином США

News.ru07:34

Группа «ГАЗ» обязалась отчитываться перед OFAC

Финмаркет03:56

Минфин США обязал «Группу ГАЗ» подтверждать независимость от Дерипаски каждый месяц

ПРАЙМ04:26

ГАЗ отчитается перед Минфином США

Коммерсантъ05:25

Минфин США обязал «Группу ГАЗ» ежемесячно подтверждать независимость от Дерипаски

ТАСС06:39

Группа «ГАЗ» обязалась отчитываться перед OFAC и обеспечить независимость от Дерипаски

Интерфакс03:24
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
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Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
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Экономика

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Общество

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Общество

Собянин заверил, что возвращать карантин в Москве не планируется

Власти Москвы не планируют вновь вводить ограничительные меры из-за коронавируса COVID-19, заявил мэр Сергей Собянин.
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Происшествия

Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total

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Общество

Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири

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Технологии

В РФ зафиксированы новые атаки северокорейских хакеров Lazarus

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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

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Экономика

Россиянам могут запретить покупку иностранных ценных бумаг на ИИС

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Кино

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Общество

Путин пошутил в ответ на оговорку главы «Газпром нефти»

В ходе церемонии запуска комплекса переработки нефти «Евро+» Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова.
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Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

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Личную переписку Эмбер Херд и Илона Маска зачитали в суде

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Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
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Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений

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МИД ответил на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах

Россия категорически не приемлет претензий Японии в отношении оборонных мероприятий на Курильских островах.
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Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума

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В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» на 5 лет

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Дегтярев отказался общаться с митингующими хабаровчанами

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Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, меценат, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент». Бывший руководитель объединённой компании «Русал» и En+ Group.
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