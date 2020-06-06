Энергетика
Lenta.ruРоссийский бензин захотели вытеснить из европейской страны
Власти Болгарии захотели вытеснить российский бензин и создать национальную нефтяную компанию. Об этом объявил министр экономики европейской страны Эмиль Караниколов, которого цитирует SeeNews.
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Болгария хочет вытеснить российский бензин и создать национальную нефтяную компанию
Комсомольская правдавчера в 19:41
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.
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В "Союзмультфильме" прокомментировали новый эскиз Волка из "Ну, погоди!"
Эскиз Волка из "Ну, погоди!" с новой внешностью, попавший ранее в сеть, не является окончательным выбором, это один из вариантов, над визуальным решением которого "Союзмультфильм" активно продолжает работать, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии в пятницу.
РИА Новости вчера в 06:32
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Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
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Wildberries заметил рост покупок товаров для рыбалки и охоты
Среди товаров для охоты на 85% выросли продажи палаток, чаще россияне стали покупать и спальники — их продажи увеличились на 83%.
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Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны.
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Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
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Право.ру вчера в 14:10
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Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
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Эксперт рассказал, на какие смартфоны надо ставить антивирус
Как рассказал IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, данная оперативная система является открытой, поэтому ею пользуются все производители смартфонов, кроме Apple.
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Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова
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Появился список смартфонов, которые получат Android 11
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МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
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