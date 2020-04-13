Коронавирус
Газета.RuРоссийский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии
Российскому бизнесу не стоит ожидать компенсаций за простой производства в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия.Известиявчера в 13:00
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Страховка от ничего: российскому бизнесу не стоит ждать компенсации ущерба от COVID
Известиявчера в 17:01
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия
В многоэтажном жилом доме в Москве произошел пожар
РБК вчера в 21:50
Энергетика
Новак считает, что компании РФ готовы к концу «золотого века» нефти
Российские нефтяные компании готовы к концу "золотого века" просто торговли сырьём, сказал в эфире телеканала "Россия 1" Александр Новок, министр энергетики России.
Ореанда-Новости вчера в 14:34
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости вчера в 09:25
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 11 апреля в 14:25
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ вчера в 03:23
Культура
Татьяна Навка анонсировала ледовое шоу своей мечты
Навка уверяет, что «классика русского балета на льду заиграет новыми гранями».
Слово и Дело вчера в 13:30
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Политика
В Кремле рассказали о состоянии здоровья Владимира Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса.
Онлайн Тамбов.ру 11 апреля в 12:32
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Общество
Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru вчера в 19:58
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 11 апреля в 09:22
Происшествия
Первые три человека вылечились от коронавируса в Иркутской области
Средства предполагается направить в том числе на реализацию мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:06
Политика
Косачев уличил ЕС в дезинформации о ситуации с коронавирусом в России
В странах Европейского союза активно распространяется ложная информация о ситуации с коронавирусом в России.
ФАН вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Елена Летучая сломала ребро и выбыла из проекта «Танцы со звездами»
Летучая получила перелом десятого ребра, в результате чего выбыла из соревнований.
ФАН вчера в 14:37
Политика
Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru вчера в 19:50
Политика
Президент Чехии раскритиковал снос памятника маршалу Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан в эфире TV Prima назвал глупостью демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
Московский Комсомолец вчера в 09:18
Экономика
Химики и металлурги просят правительство помочь с долгами
Химики и металлурги просят правительство помочь с долгами Крупнейшие российские химические и металлургические компании через РСПП просят правительство о масштабной поддержке экспортеров на фоне пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 18:22
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11 апреля в 23:43
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская осудила звёзд, которые «выносят сор из избы»
Самбурская уверена, что, оскорбляя бывших, дамы просто не думают о будущем своих детей, которых потом этой историей будут дразнить в школе.
КМВ Новости вчера в 01:30
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации
Певицу, заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.
URA.Ru 11 апреля в 19:26
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ вчера в 19:15
Политика
Зеленский заявил, что устал бороться с коронавирусом
Владимир Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом.
Ореанда-Новости вчера в 02:58
Общество
Цирюльники Хакасии попросили у Валентина Коновалова работу
Представители малого бизнеса Республики Хакасия направили письмо-обращение с 281 подписью на имя главы Хакасии Валентина Коновалова.
Байкал24 вчера в 22:35
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru вчера в 04:26
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Религия
Свердловский губернатор отчитал заполонивших храмы
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев был неприятно удивлен количеством прихожан, отправившихся в Вербное воскресенье, 12 апреля, в церковь, несмотря на введенный в регионе режим самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Уралинформбюро вчера в 09:56
Здоровье
В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей
Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.
РИА Новости вчера в 21:32
Политика
Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
РИА Новости вчера в 21:24
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском вчера в 14:52