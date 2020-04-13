Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия.

с чего всё началось

Российскому бизнесу не стоит ожидать компенсаций за простой производства в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии

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