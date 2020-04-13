Коронавирус
Газета.RuРоссийский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии
Российскому бизнесу не стоит ожидать компенсаций за простой производства в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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с чего всё началось
Классическое страховое покрытие по риску, который может включать в себя распространение коронавируса, обычно предусматривает возмещение только в случае приостановки работы предприятия из-за повреждения имущества, например, от пожара или стихийного бедствия.Известиявчера в 13:00
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Страховка от ничего: российскому бизнесу не стоит ждать компенсации ущерба от COVID
Известиявчера в 17:01
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Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует 13 апреля на канале Россия 1
Комсомольская правда 00:06
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены
РБК вчера в 18:07
Наука
В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат
Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
Политика
Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
РИА Новости вчера в 21:24
Экономика
ВЭБ: доходы россиян могут обвалиться на 17,5%
По оценкам экспертов, российская экономика в апреле—июне текущего года может упасть на 18%, а реальные доходы россиян за это же время — на 17,5%. Отмечается, что «это будет нижняя точка спада».
BFM.ru вчера в 13:50
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 11 апреля в 14:25
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
Транспорт
РЖД решили отменить еще 32 поезда дальнего следования
С 15 апреля будет сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут отменены.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
Политика
Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
РИА Новости вчера в 16:39
Происшествия
В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру вчера в 07:22
Общество
Самолет с 212 россиянами вылетел из Бангкока в Красноярск
Известия вчера в 08:59
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Происшествия
Военнослужащий погиб в одной из воинских частей в Хакасии
Военнослужащий погиб после падения с высоты при проведении хозяйственных работ в одной из воинских частей в Абакане в Хакасии.
ТАСС вчера в 23:54
Авто
Назвали оптимальный для российских дорог автомобиль
Эксперты портала NJCAR.RU выяснили, какой автомобиль лучше всего подходит для российских условий эксплуатации.
Тарантас Ньюс вчера в 15:53
Происшествия
Усть-Кутскую семью с больным коронавирусом ребенком охраняет полиция
Усть-Кутская семья, в которой у ребенка обнаружили covid-19, подверглась общегородской травле.
Байкал24 вчера в 23:53
Технологии
Microsoft переименует Windows Defender в своей ОС
В марте 2019 года фирменную антивирусную систему переименовали в Microsoft Defender ATP, поскольку она готовилась к старту на MacOS.
Игромания.ру вчера в 14:52
Происшествия
Не менее шести человек стали жертвами шторма в США
По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
Интерфакс вчера в 23:44
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия 11 апреля в 13:24
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
Армия и оружие
Первая партия танков Т-90М «Прорыв» поступила в армию
Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в российскую армию, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Футбол
Жерри-Кристиан Тчуйсе: «„Спартак“ потерял свой стиль игры»
Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе, первый легионер, получивший российский паспорт, в интервью «СЭ» критически оценил игру красно-белых.
Спорт-Экспресс вчера в 17:45
Здоровье
В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей
Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.
РИА Новости вчера в 21:32
Наука
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса
Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер вчера в 07:57
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11 апреля в 23:43
Политика
Косачев уличил ЕС в дезинформации о ситуации с коронавирусом в России
В странах Европейского союза активно распространяется ложная информация о ситуации с коронавирусом в России.
ФАН вчера в 18:56
Общество
Джонсон записал видеообращение после выздоровления
Премьер Великобритании заявил, что исход был непредсказуемым Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение после того, как вылечился от коронавируса и был выписан из больницы.
SM News вчера в 14:32
Энергетика
Новак считает, что компании РФ готовы к концу «золотого века» нефти
Российские нефтяные компании готовы к концу "золотого века" просто торговли сырьём, сказал в эфире телеканала "Россия 1" Александр Новок, министр энергетики России.
Ореанда-Новости вчера в 14:34
Религия
В РПЦ удивились решению штрафовать за посещение храмов в Москве
10 апреля в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси, которая координирует деятельность церквей в условиях распространения коронавируса, допустили, что прихожане могут посещать храмы во время Страстной недели и на Пасху, если позволяет эпидемиологическая ситуация в регионе.
РБК вчера в 20:50
Происшествия
Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали
Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС вчера в 05:49