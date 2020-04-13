Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссийский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии

Российскому бизнесу не стоит ожидать компенсаций за простой производства в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать223
с чего всё началось

Предприятия не получат деньги за простой производства из-за коронавируса

Чтобы клиент получил выплату, его имуществу должен быть нанесен материальный ущерб, как, например, от наводнения или пожара, а в случае с коронавирусом подобных потерь нет. Более того, лондонский страховой рынок Lloyd’s недавно утвердил оговорку об исключении любых рисков, связанных с COVID-19.
Известиявчера в 13:00

Подробнее о событии

Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии

Газета.Ruвчера в 22:43

Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:15

Бизнесменам не возместят убытки за простой из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 17:58

Страховщики отказываются оплачивать простой малому и среднему бизнесу

News.ruвчера в 19:27

Бизнес не получит деньги за простой производства из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 16:33

Страховка от ничего: российскому бизнесу не стоит ждать компенсации ущерба от COVID

Известиявчера в 17:01

Бизнесу не возместят убытки за простой производства из-за коронавируса

ФедералПрессвчера в 13:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

РБК вчера в 18:07
3
Происшествия

«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Коммерсантъ вчера в 19:48
135
Общество

Москвичи оказались готовы пожертвовать правами ради борьбы с коронавирусом

Большинство москвичей оказались готовы на ограничения ради борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 01:16
17
Общество

В Свердловской области выявили еще четыре случая коронавируса

По данным оперштаба по коронавирусу на воскресенье, 12 апреля, на территории Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:18
12
Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
675
Здоровье

Алкоголь может вызывать депрессию у людей старше 40 лет

Гепатолог Дебби Шоукросс сказал, что люди старше 40 лет, регулярно пьющие алкоголь, повышают риск получить проблемы с печенью.
Политическая Экспертиза 01:30
36
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
468
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 10 апреля в 01:59
4,4K
Наука

В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат

Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
203
Происшествия

В штате Миссисипи США из-за торнадо погибли шесть человек

Шесть человек погибли в США в результате обрушившихся на штат Миссисипи торнадо.
ИА Красная Весна вчера в 21:34
Общество

РЖД приостанавливают бесплатную перевозку ветеранов ВОВ

С 13 апреля ОАО РЖД приостановило бесплатную перевозку участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:35
Единоборства

Нурмагомедов намекнул на дату своего будущего боя

Известия 00:07
3
Космос

Ученый рассказал, когда человечество сможет колонизировать Марс

"Наверное, первые попытки колонизации Марса люди сделают относительно скоро. А вот подогнать Марс под себя – это очень далекое будущее.
РИА Новости вчера в 22:15
2
Наука

Лицо человека в VR-шлеме потрогали листом и обдули вентилятором

Инженеры под руководством Эрнста Круифа (Ernst Kruijff) из Университета прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг создали VR-шлем, способный воздействовать на пользователя разными стимулами, но при этом не требующий обустраивать вокруг него специальное пространство с множеством устройств.
N+1 10 апреля в 09:29
3
Политика

Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru вчера в 19:50
6
Происшествия

Школьник сдал в полицию маму, ушедшую в запой на карантине

Как стало известно «МК», 12-летний мальчик пришел в отдел полиции с сообщением, что во время режима самоизоляции его мама постоянно употребляет спиртные напитки и кричит на него, а в последнюю ночь включала громко музыку.
Московский Комсомолец вчера в 13:21
Общество

Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
2,8K
Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
Известия 11 апреля в 20:09
1K
Общество

Российский академик предсказал пик эпидемии коронавируса в стране

Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато.
Lenta.ru 02:43
1
Происшествия

В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов

С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).
РИА Новости 01:03
79
Музыка

В Большом театре прошел концерт в поддержку врачей

Россия – Культура вчера в 06:55
55
Общество

Выезд из Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь будет ограничен

С 14 апреля будет ограничен выезд их Мончегорска, Оленегорска и Полярных Зорь.
Би-порт 01:10
Кино

Сегодня на экраны выходит сериал «Зулейха открывает глаза»

Реальное время вчера в 23:22
Общество

МВД назвало самые криминальные регионы в России

Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
59
Происшествия

В саратовской коммуналке произошло убийство

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
REGNUM 02:03
5
Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс вчера в 04:43
298
Общество

Российские врачи получат 50 миллиардов рублей

Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
2
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
2,8K
Общество

В Челябинской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

На 11 апреля в Челябинской области новосибирской лабораторией "Вектор" подтверждены 42 случая заболевания COVID-19.
РИА Новости 02:18
3
Кино

В Marvel раскрыли одну из «пасхалок» фильма «Мстители: Финал»

Киностудия Marvel опубликовала в Twitter кадры из фильма Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» с одной из спрятанных «пасхалок».
Культуромания 01:26
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Юргенс
Российский экономист
Российский экономист, президент Института современного развития. Кандидат экономических наук. Профессор Высшей школы экономики. В июне 2013 года повторно избран на пост президента Всероссийского союза страховщиков, в том же году вошёл в пятёрку наиболее упоминаемых в прессе лиц, связанных со страхованием.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное