Коронавирус
Газета.RuРоссийский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии
Российскому бизнесу не стоит ожидать страховых компенсаций за простой в период пандемии нового типа коронавируса, сообщают "Известия". Так, страховые выплаты полагаются только в тех случаях, когда имуществу наносится материальный ущерб, как при пожаре или наводнении.
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с чего всё началось
Чтобы клиент получил выплату, его имуществу должен быть нанесен материальный ущерб, как, например, от наводнения или пожара, а в случае с коронавирусом подобных потерь нет. Более того, лондонский страховой рынок Lloyd’s недавно утвердил оговорку об исключении любых рисков, связанных с COVID-19.Известиявчера в 17:01
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Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за борьбы с коронавирусом
Московский Комсомолец03:21
Страховка от ничего: российскому бизнесу не стоит ждать компенсации ущерба от COVID
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