Коронавирус
Газета.RuРоссийский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии
Российскому бизнесу не стоит ожидать страховых компенсаций за простой в период пандемии нового типа коронавируса, сообщают "Известия". Так, страховые выплаты полагаются только в тех случаях, когда имуществу наносится материальный ущерб, как при пожаре или наводнении.
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с чего всё началось
Чтобы клиент получил выплату, его имуществу должен быть нанесен материальный ущерб, как, например, от наводнения или пожара, а в случае с коронавирусом подобных потерь нет. Более того, лондонский страховой рынок Lloyd’s недавно утвердил оговорку об исключении любых рисков, связанных с COVID-19.Известиявчера в 17:01
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Страховка от ничего: российскому бизнесу не стоит ждать компенсации ущерба от COVID
Известиявчера в 17:01
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Общество
ГИБДД приостановила прием экзаменов на права из-за коронавируса
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно остановила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
Газета.Ru 05:35
Общество
Власти Москвы сообщили об атаках на сервис выдачи пропусков
Руководитель департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) Эдуард Лысенко сообщил о хакерских атаках на сервис выдачи цифровых пропусков, которые нужны для выхода из дома в режиме изоляции граждан.
Коммерсантъ 03:43
Здоровье
Доктор Мясников назвал чудом ситуацию с коронавирусом в России
Иначе как «чудом» ситуацию в нашей стране назвать нельзя, подчеркнул известный врач и телеведущий Александр Мясников, проанализировав статистические данные по заболеваемости и смертности от коронавируса в России и других странах мира, пишет ИА Regnum.
SMINEWS в Иванове вчера в 06:56
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
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Lenta.ru 02:08
Общество
В Ростовской области выявили еще 26 новых случаев коронавируса
По данным на 13 апреля в Ростовской области выявили 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
Происшествия
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Газета.Ru 05:41
Общество
Киево-Печерскую лавру закроют на карантин из-за вспышки коронавируса
Киево-Печерская лавра закрывается на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19, всего там зарегистрировано более 90 случаев заражения, заявил в понедельник на брифинге мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 05:16
Общество
Власти Нью-Йорка пригласили солистку «Аигел» для обращения к русскоязычным жителям города
Солистка российской группы «Аигел» Айгель Гайсина записала обращение к русскоязычным жителям Нью-Йорка с памяткой о мерах против распространения коронавируса.
БИЗНЕС Online вчера в 15:59
Общество
Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля
В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 11 апреля в 01:46
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами
Rambler News Service 04:36
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Здоровье
Число заразившихся COVID-19 на Украине превысило 2,5 тысячи человек
Наименьшее число заразившихся зафиксировано в Луганской области — три человека.
News.ru 11 апреля в 03:05
Общество
В Крыму вводят пропуска для выхода пенсионеров из дома
Форма пропуска будет разработана в ближайшие дни. Ввести новые меры планируется 15 апреля.
Вести.Севастополь 03:20
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости 04:50
Общество
Голикова предположила, что самоизоляция не закончится к Дню Победы
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова считает, что ограничительные меры не успеют снять к Дню Победы, празднующийся 9 мая.
Gazeta.SPb 04:48
Общество
Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты
Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина.
Lenta.ru 04:20
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
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Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
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Футбол
Чемпионат Италии планируют проводить без зрителей до января 2021 года
Soccer.ru вчера в 05:42
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Четверо калужских больных коронавирусом находятся в реанимации
Весть (Калужская область) 02:26
Шоу-бизнес
«Божественна!»: Варнава предстала на «Танцах со звездами» в корсете и чулочной подвязке
Екатерина Варнава появилась на шоу телеканала «Россия 1» «Танцы со звездами» в смелом образе — актриса примерила бельевой костюм с корсетом.
Телепрограмма 04:49
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском вчера в 04:10
Общество
Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом
Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
Общество
Песков ответил, стоит ли регионам действовать по примеру Москвы из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли остальным регионам действовать по примеру Москвы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:46
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Медики Владимирской области получили более тысячи защитных костюмов
1323 уникальных защитных противочумных костюма фирмы «Тайвик» доставили представители «Единой России» в больницы области, где уже принимают больных коронавирусом.
ГТРК Владимир 03:35
Энергетика
Россия анонсировала общее сокращение добычи нефти на 15 млн баррелей
Россия, Саудовская Аравия и другие участники сделки ОПЕК+ согласовали сокращение добычи на 10 млн баррелей нефти в сутки в мае и июне 2020 года, сообщил министр энергетики России Александр Новак в эфире «России 24».
Forbes 10 апреля в 17:04
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51