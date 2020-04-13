Чтобы клиент получил выплату, его имуществу должен быть нанесен материальный ущерб, как, например, от наводнения или пожара, а в случае с коронавирусом подобных потерь нет. Более того, лондонский страховой рынок Lloyd’s недавно утвердил оговорку об исключении любых рисков, связанных с COVID-19.

с чего всё началось

Российскому бизнесу не стоит ожидать страховых компенсаций за простой в период пандемии нового типа коронавируса, сообщают "Известия". Так, страховые выплаты полагаются только в тех случаях, когда имуществу наносится материальный ущерб, как при пожаре или наводнении.

Российский бизнес не получит компенсации за простой в период пандемии

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