Экономика
Телеканал Санкт-ПетербургРоссийский бизнес получил налоговые отсрочки на 217 млрд рублей
Федеральные власти предоставили российскому бизнесу налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей. Об этом на совещании о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
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Политика
Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу
Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений.
Вести ФМ 09:43
Армия и оружие
В Азовском море прошли учения украинских пограничников
Корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны совместно с катерами украинских ВМС провели боевые учения провела боевые учения со стрельбой в Азовском море.
Московский Комсомолец 08:18
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Общество
В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу
Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ.
REGNUM 04:02
Общество
Финляндия с 14 мая откроет границы
Власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая, передает РИА "Новости" со ссылкой на финляндский кабмин.
Газета.Ru 04 мая в 15:47
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Общество
В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке.
Российская газета 10:50
Политика
Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции
Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.
КМВ Новости 10:34
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Здоровье
Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш
Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Общество
Скончался главврач Троице-Сергиевой Лавры, зараженный коронавирусом
Напомним, 24 апреля умер протоиерей Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря Владимир Верига, 3 мая от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались клирик того же монастыря протоиерей Евгений Корчуков, а также священнодиакон Андрей Молчанов из храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове.
Znak.com 06:23
Политика
Путин наградил мэра норвежской коммуны орденом Дружбы
«За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами наградить орденом Дружбы Рафаэльсена Руне Гьертина — мэра коммуны Сёр-Варангер, подданного Королевства Норвегия», — говорится в указе.
Фонтанка.Ру 11:17
Футбол
Прядкин назвал оптимальную дату возобновления РПЛ
Глава Тинькофф российской Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о вариантах возобновления сезона в чемпионате России.
Спорт день за днем 11:28
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников личной охраны Трампа
Российская газета вчера в 00:04
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
РИА Новости 07:40
Общество
Меркель заявила, что Германия прошла первую фазу эпидемии
Германия прошла первую фазу пандемии, но борьба с вирусом будет продолжаться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 10:45
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Происшествия
В Череповце умер 25-летний пациент с коронавирусом
"Сегодня днем в моногоспитале Череповца скончался пациент из Вологды, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.
ТАСС 11:54
Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Спорт
Компания Rebellion раздает в Steam игру Evil Genius
NewInform 10:36
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Политика
Украина предлагает взять в подгруппы ТКГ переселенцев с Донбасса
Украинская сторона предложила включить в работу в подгруппах Трехсторонней контактной группы как приглашенных лиц переселенцев с Донбасса, но переговоров с представителями республик Донбасса не будет.
Новостной фронт 11:05
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости вчера в 09:02
Гаджеты
Apple выпустила новый Macbook Pro 13
Apple официально представила 13-ти дюймовый ноутбук MacBook Pro с обновленной клавиатурой.
Народные новости 04 мая в 10:59