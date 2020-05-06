Экономика

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургРоссийский бизнес получил налоговые отсрочки на 217 млрд рублей

Федеральные власти предоставили российскому бизнесу налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей. Об этом на совещании о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
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Решетников назвал объём перенесённых налогов в рамках помощи бизнесу

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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