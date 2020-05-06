Федеральные власти предоставили российскому бизнесу налоговые отсрочки на 217 миллиардов рублей. Об этом на совещании о реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Политика Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу Владимир Путин сегодня в ближайшее время соберет совещание с участием глав регионов, представителей правительства и администрации президента, на котором будет обсуждаться поддержка экономики во время пандемии коронавируса и поэтапный выход из режима ограничений. 674

Армия и оружие В Азовском море прошли учения украинских пограничников Корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны совместно с катерами украинских ВМС провели боевые учения провела боевые учения со стрельбой в Азовском море.

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Общество В Госдуме придумали, как платить зарплаты в безработицу Москва, 6 мая 2020, 11:02 — REGNUM В Госдуме в рамках борьбы с безработицей предложили закрепить в Трудовом кодексе понятие оплачиваемых общественных работ. 358

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Общество В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски Все началось с того, что помощница главы администрации ЗАТО по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Екатерина Жигалова разместила в социальной сети фото, где она запечатлена на борту катера с огромной треской в руке. 40

Политика Путин дал поручение правительству по выходу страны из самоизоляции Президент России поручил кабмину координировать всю работу по снятию в стране карантинных мероприятий Такое поручение Владимир Путин дал в ходе масштабного совещания по ситуации с коронавирусом.

Культура Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет. 9

Здоровье Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН. 26

Общество Скончался главврач Троице-Сергиевой Лавры, зараженный коронавирусом Напомним, 24 апреля умер протоиерей Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря Владимир Верига, 3 мая от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались клирик того же монастыря протоиерей Евгений Корчуков, а также священнодиакон Андрей Молчанов из храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове. 105

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