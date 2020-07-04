Коронавирус
Газета.RuРоссийский бизнес получит 20 млрд рублей на профилактику COVID-19
Всего правительство выделит 20 млрд рублей на помощь для 1,8 миллионов человек. Размер субсидии для первоначальных расходов одной компании составит 15 тыс. рублей и еще по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника.
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Субсидии на профилактику коронавируса выдадут 500 тыс. предприятий в России
Комсомольская правда04:19
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Сумма может составлять до 50 000 в год.
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