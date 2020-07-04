Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРоссийский бизнес получит 20 млрд рублей на профилактику COVID-19

Всего правительство выделит 20 млрд рублей на помощь для 1,8 миллионов человек. Размер субсидии для первоначальных расходов одной компании составит 15 тыс. рублей и еще по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника.
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Российский бизнес получит 20 млрд рублей на профилактику COVID-19

Газета.Ru05:36

Субсидии на профилактику коронавируса выдадут 500 тыс. предприятий в России

Комсомольская правда04:19

Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19

Вести.Ru03:39

Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику коронавируса

ТК Звезда03:41

Мишустин утвердил выдачу субсидий на профилактику коронавируса для 500 тыс. предприятий

ТАСС03:43

Мишустин одобрил порядок выдачи выплат бизнесу на профилактику COVID

РЕН ТВ03:29

Мишустин одобрил правила выдачи субсидий бизнесу на профилактику COVID-19

РИА Новости03:20
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
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268 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области

За минувшие сутки в Свердловской области ещё 268 человек заболели коронавирусом.
Уральский меридиан 03:33
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Происшествия

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
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Происшествия

В Киеве произошла массовая драка со стрельбой

В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Общество

Губернатор Оренбургской области продлил «масочный режим» до 20 июля

Сегодня опубликована очередная версия указа губернатора о мерах по противодействию распространения коронавируса.
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Происшествия

Деревянный храм XIX века загорелся под Томском

Пожар произошел в деревянном храме 19 века в поселке Зоркальцево Томской области.
Известия 06:19
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Общество

Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа

В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ведомости 05:09
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Футбол

Чемпионат Армении досрочно завершён из-за договорных матчей

Сообщается на официальном сайте ФФА. На момент досрочного завершения сезона, первое место в турнирной таблице делили «Локомотив» и «Ван».
ГЛАС.RU 05:06
Общество

Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии

REGNUM вчера в 17:39
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Футбол

Орлов назвал главных тренеров «Динамо» и «Краснодара» «никакими»

Российский комментатор Геннадий Орлов жестко наехал на наставника «Динамо» Кирилла Новикова и главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
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Финансы

Курс рубля обновил минимум с мая

В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая.
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Шоу-бизнес

18-летняя дочь Евгения Осина вышла замуж

Агния Осина, 18-летняя дочь певца Евгения Осина, вышла замуж. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Газета.Ru вчера в 14:51
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Политика

Поправки к Конституции РФ вступили в силу

Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
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Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Москва 24 04:48
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Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Политика

Глава НАО отказался от планов по объединению с Архангельской областью

Временно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил, что регион не будет объединяться с Архангельской областью.
Эксперт Северо-Запад вчера в 04:05
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Общество

Сильный дождь, гроза и град ожидаются в Москве до конца дня

Агентство Москва 05:11
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Экономика

Запасы собственного картофеля в овощехранилищах Сахалина составляют 200 тонн

Запасы собственного картофеля в овощехранилищах сельхозпредприятий сегодня составляют порядка 200 тонн и поставляется он в основном в рамках принятых сельхозпроизводителями обязательств по обеспечению социальных учреждений в рамках заключенных государственных и муниципальных контрактов, а оставшаяся часть идет в реализацию через собственную торговую сеть.
Сахалин.Инфо вчера в 20:38
Общество

Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии

Низкая смертность в Германии от пандемии коронавируса может быть связана с сильной системой здравоохранения и особенностями немецкого менталитета, полагает немецкий эпидемиолог и профессор Тобиас Курт.
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Шоу-бизнес

Власти Москвы согласовали церемонию прощания с актером Проскуриным

Ирина Хонда, вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина, получила разрешение от мэрии Москвы на публичное прощание с актером.
Известия вчера в 08:27
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Политика

Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.
Газета.Ru вчера в 09:41
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости вчера в 07:34
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
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Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости вчера в 13:24
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Авто

Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей

Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН вчера в 16:44
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Армия и оружие

В Минобороны раскрыли возможности комплекса С-500 «Прометей»

Главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин рассказал о возможностях комплекса С-500 «Прометей».
DixiNews вчера в 02:44
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Автоспорт

Вольф назвал условие, при котором у Феттеля появятся шансы на место в «Мерседесе»

Глава автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что немецкая команда Формулы-1 планирует сохранить прежний состав пилотов на сезон-2021.
Чемпионат 04:31
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК вчера в 01:30
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Общество

Россиянам обещают новое пособие на детей в размере 50 тысяч рублей

Сумма может составлять до 50 000 в год.
ToDay News Ufa вчера в 01:24
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