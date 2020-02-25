Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineРоссийский бизнес сможет получить компенсации по «зеленым» кредитам

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Российские компании смогут получить компенсации по так «зеленым» кредитам. Речь идет о займах, которые выдают бизнесу при использовании денег для экологических проектов, в том числе для внедрения экологических технологий. О том, что идея активно обсуждается, узнал РБК.
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