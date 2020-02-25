Экономика
БИЗНЕС OnlineРоссийский бизнес сможет получить компенсации по «зеленым» кредитам
Российские компании смогут получить компенсации по так «зеленым» кредитам. Речь идет о займах, которые выдают бизнесу при использовании денег для экологических проектов, в том числе для внедрения экологических технологий. О том, что идея активно обсуждается, узнал РБК.
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Армия и оружие
Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии
Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
Футбол
Голкипер «ПСЖ»: Ди Мария ненавидит «Манчестер Юнайтед»
Голкипер «Пари Сен-Жермен» Марцин Булка рассказал, как полузащитник Анхель Ди Мария относится к «Манчестер Юнайтед».
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Наука
В Китае нашли зеленую водоросль возрастом в миллиард лет
В Китае ученые нашли окаменелые останки зеленой водоросли. Возраст находки — около миллиарда лет.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце начали встречаться в 2010 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу.
Единоборства
Деонтей Уайлдер винит в поражении свой тяжелый костюм
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, накануне досрочно проигравший Тайсону Фьюри, винит в своем поражении тяжелый костюм, в котором он выходил на ринг.
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу на параде в Германии
Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в немецком городе Фолькмарзен, в результате чего пострадали около 15 человек.
Футбол
«Реал» хочет купить Холанна вместо Мбаппе
По сообщениям The Sun, руководство мадридского «Реала» может отказаться от приобретения нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе ради покупки норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».
Общество
В Роскачестве проверили автомобильные омывающие жидкости
Эксперты Роскачества проверили омывающие жидкости для автомобилей и выяснили, что они могут повредить дворники и лакокрасочное покрытие транспортного средства.
Наука
Всепогодный радар для робомобилей разработали американские ученые
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Внимательные пользователи заметили, что в этот момент молодая мама пользуется молокоотсосом.
Наука
Найден способ сделать 3D-изделия более прочными
Учеными была предложена методика повышения прочности 3D-изделий, которая основана на изучении связи между температурными параметрами процесса печати и структурой изделий.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Происшествия
В Красноярске нашли тело женщины со следами собачьих укусов
Кино
Фанаты не ожидали увидеть героев продолжения «Матрицы» не в лучшей форме
Армия и оружие
Минобороны опровергло информацию об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Журавлев сообщил, что российские самолеты ВКС не наносили никаких ударов в сирийской провинции Идлиб, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Лолита ответила на обвинения в использовании фонограммы на концертах
Шоу-бизнес
Собчак ответила на обвинения сбежавшей из студии Успенской
Ранее широкий резонанс получила история с беседой Собчак с певицей Любовью Успенской в эфире передачи «Док Ток» о состоянии ее дочери Татьяны.
Происшествия
Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ
Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой назвал ведущую Бенджамином Баттоном
Муж Леры Кудрявцевой показал фанатам архивный снимок, сделанный в самом начале отношений, зародившихся девять лет назад.
Музыка
Владимир Кацман: я отказываюсь вообще от ресторанного бизнеса
По словам Владимира Кацмана, полученные от продажи ресторанного бизнеса деньги пойдут на погашение кредитов и долгов перед поставщиками.
Финансы
Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб
Средняя зарплата в крупнейших банках превысила 108 тыс. руб. По итогам 2019 года средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков выросли более чем на 15%, превысив 108 тыс. руб. в месяц.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Общество
Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться
Большинство украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту, отказались эвакуироваться на Украину.
Биатлон
Антон Бабиков: «Планирую вернуться в свои лучшие кондиции»
Планирую вернуться в свои наилучшие кондиции, а где это позволит оказаться, покажет время, — сказал Бабиков.
Авто
Новая Mazda 6 не появится раньше 2022 года
Седан Mazda 6 следующей генерации выйдет на рынок самое раннее - в марте 2022 года.
Происшествия
В Приморье поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess
Армия и оружие