Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам

Чтобы удержаться на плаву после обвала рубля и коронавируса, 29 процентов компаний уже изменили кадровую политику — перевели работников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократили штат и порезали зарплаты. Еще 40 процентов руководителей планируют принять такие решения в будущем.
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с чего всё началось

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса

РБКвчера в 17:00

Российские работодатели предупредили о снижении зарплат, увольнениях и банкротствах

URA.Ruвчера в 18:59

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за кризиса

Коммерсантъвчера в 23:45

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты из-за ухудшения экономической ситуации

Эхо Москвы01:04

Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам

Lenta.ru01:00

Каждая пятая российская компания планирует сократить зарплаты из-за пандемии

Газета.Ru01:58

Каждая третья компания в России начала сокращать сотрудников из-за COVID-19 - опрос

Царьград01:58
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце раскрыла причины развода с Павлом Прилучным

Культуромания 25 марта в 08:14
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о состоянии Лещенко

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в Facebook рассказал о состоянии певца Льва Лещенко, который попал в больницу.
РИА Новости 02:21
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Экономика

Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов

Россияне начали обращаться в банки с заявлениями о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после того, как президент России Владимир Путин объявил о распространении НДФЛ на доходы от депозитов и вложений в облигации.
Lenta.ru 02:15
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Армия и оружие

Бригады химической и биозащиты перебросили с Поволжья на Средний Урал

Российская газета вчера в 04:35
Общество

США стали лидером по количеству заражений коронавирусом, обогнав Китай

Вашингтон, 27 марта 2020, 08:15 — REGNUM США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай.
REGNUM 01:15
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Происшествия

МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 19:33
Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Общество

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

По данным властей, в Челябинской области на 26 марта были подтверждены восемь случаев заболевания COVID-19, во всех случаях болезнь протекает в легкой форме.
РИА Новости 01:57
Футбол

ФИФА просит футболистов пойти на временное сокращение зарплаты на 50%

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) провело встречу с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), на которой попросило футболистов пойти на снижение зарплаты из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Marca.
Газета.Ru вчера в 16:29
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество

Московские врачи вылечили от коронавируса уже 18 пациентов

В столице еще три пациента выздоровели от коронавирусной инфекции.
Москва 24 02:05
Кино

От коронавируса умер актер Марк Блум

Полит.ру вчера в 23:10
Общество

В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Известия 00:39
Общество

Коронавирусная пандемия не следует математическим прогнозам

Доктор Биркс обратила внимание на то, что группа британских исследователей, ранее заявивших о том, что в Великобритании от коронавирусной пандемии может погибнуть до полумиллиона человек, снизили свой прогноз до 20 тысяч.
Красная весна 01:07
Общество

МВД приостановит личный прием граждан

Уточняется, что прием прекратится в пятницу, 27 марта.
Вестник Кавказа вчера в 12:59
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Политика

В России отреагировали на критику «бесполезной» помощи Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью в итальянской газете La Stampa о том, что большая часть поставленной Россией гуманитарной помощи якобы не поможет Италии в борьбе с коронавирусом.
Известия вчера в 16:16
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru вчера в 06:25
Общество

Польша может оставить «Северный поток-2» без газа

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur решил позволить польской нефтегазовой компании PGNiG участвовать в процедуре решения вопроса об исключении газопровода «Северный поток 2» из Европейской газовой директивы.
Expert.ru 24 марта в 08:10
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 12:46
Общество

В Удмуртии выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии. Об этом 27 марта сообщил руководитель региона Александр Бречалов.
АиФ Удмуртия 02:12
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 25 марта в 08:19
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском вчера в 08:06
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