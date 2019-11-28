Общество

РБКРБКРоссийский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
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Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Большинство бывших и действующих предпринимателей, 52%, заявили, что сегодня вести бизнес в России сложнее, чем в 1990-х годах. Таковы результаты опроса, организованного PwC в России и проведенного аналитическим центром НАФИ.
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