Большинство бывших и действующих предпринимателей, 52%, заявили, что сегодня вести бизнес в России сложнее, чем в 1990-х годах. Таковы результаты опроса, организованного PwC в России и проведенного аналитическим центром НАФИ.

с чего всё началось

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

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