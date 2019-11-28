Общество
РБКРоссийский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Среди более старших предпринимателей 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, чем в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее.
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с чего всё началось
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.РБК11:30
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Общество
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Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
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Пыльные бури уносят воду с Марса
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