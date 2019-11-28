Общество

РБКРБКРоссийский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Большинство бывших и действующих предпринимателей, 52%, заявили, что сегодня вести бизнес в России сложнее, чем в 1990-х годах. Таковы результаты опроса, организованного PwC в России и проведенного аналитическим центром НАФИ.
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Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
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Назван средний срок выплаты ипотеки в России

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В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
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Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о выходном дне 31 декабря при условии, что общее количество рабочих дней в году не изменится.
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Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

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Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга

Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
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Интервью: Овертайм с Геннадием Орловым

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Александрия — Вольфсбург 0:1

Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 0:0. В другом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Александрия» принимала «Вольфсбург».
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Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

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В Донбассе заработали новые правила пересечения линии соприкосновения

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
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В России ввели льготы для сельских жителей

Для жителей российских сел правительство страны ввело новые льготы.
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ОАЭ решили запустить спутник Falcon Eye 2 на российской ракете

Для запуска разведывательного спутника Falcon Eye 2 ОАЭ выбрали российский «Союз-СТ».
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