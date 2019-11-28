Общество
РБКРоссийский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Большинство бывших и действующих предпринимателей, 52%, заявили, что сегодня вести бизнес в России сложнее, чем в 1990-х годах. Таковы результаты опроса, организованного PwC в России и проведенного аналитическим центром НАФИ.
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с чего всё началось
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.РБК11:30
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Недвижимость
Назван средний срок выплаты ипотеки в России
Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.
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В России цена на iPhone 6S снизилась до рекордного минимума. Об этом сообщает портал Hi-tech.mail.
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Происшествия
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Общество
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В расследовании утверждается, что это жилье им предоставил на время работы в Мосгордуме мэр Сергей Собянин.
Космос
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Происшествия
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По данным главка полиции по Краснодарскому краю, будет проверена информация о якобы имевшем место изнасиловании 23-летней Марии Клочковой коллегой по работе.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
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ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и потерял шансы на плей-офф ЛЕ
ЦСКА, набравший после пяти туров два очка, потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
Общество
Матвиенко поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о выходном дне 31 декабря при условии, что общее количество рабочих дней в году не изменится.
Происшествия
Полиция Германии объявила награду за данные о дрезденских грабителях
Полиция Германии объявила награду в 500 тысяч евро за информацию, которая может привести к поимке преступников, ограбивших сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, говорится в пресс-релизе управления полиции Саксонии.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Авто
Опубликованы цены на новый Audi RS Q8
Немецкий автопроизводитель опубликовал прайс-лист на свою топовую модель — «заряженный» кроссовер Audi Q8 в исполнении RS.
Общество
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Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Хоккей
Малкин набрал пять очков в матче за «Питтсбург»
Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин стал героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера".
Наука
Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
Футбол
Интервью: Овертайм с Геннадием Орловым
Хотя ещё был «Лейпциг» с «Бинфикой» Г. Орлов― Да, я смотрел, как «Лейпциг» ушёл от поражения, он 0:2 проигрывал на своём поле «Бенфике».
Футбол
Александрия — Вольфсбург 0:1
Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 0:0. В другом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Александрия» принимала «Вольфсбург».
Кино
Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
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Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе в четверг вступили в силу, в частности они упрощаются для детей, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Общество
В России ввели льготы для сельских жителей
Для жителей российских сел правительство страны ввело новые льготы.
Космос
ОАЭ решили запустить спутник Falcon Eye 2 на российской ракете
Для запуска разведывательного спутника Falcon Eye 2 ОАЭ выбрали российский «Союз-СТ».