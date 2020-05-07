Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. Об в четверг, 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Путин назвал бесперебойную работу транспорта стратегической задачей Президент России Владимир Путин назвал обеспечение бесперебойной работы транспорта во время пандемии коронавируса стратегической задачей. 2

Общество В Москве с 12 мая вводится масочный режим В Москве с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте и других общественных местах. 1,7K

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 586

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 739

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,5K

Армия и оружие Россия отработала новую тактику против подлодок врага Военно-морской флот России отработал новую тактику борьбы с подводными лодками противника.

Кино Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего. 123

Общество В России могут отменить пенсионную реформу По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, президент Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы вернуть себе и правительству симпатии граждан. 73

Общество В Британии оценили смертность от COVID-19 среди этнических групп Для темнокожих людей вероятность умереть от коронавируса более чем в 4 раза выше, чем у белых, говорится в докладе Управления национальной статистики Великобритании. 11

Наука Измерена электропроводность приповерхностного слоя воды Обнаруженные электрические свойства приповерхностного слоя воды повлияют на дальнейшее развитие электрохимических систем генерации и хранения электроэнергии.

Происшествия В США убили изучавшего коронавирус ученого В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19. 198

Энергетика Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29 Цена июльского фьючерса нефти марки Brent снижалась в ходе торгов до $28,66 за баррель. Об этом cледует из данных торгов.

Политика Президенты Балтии в поздравлении с годовщиной ВОВ осудили режим СССР Народы Центральной и Восточной Европы не обрели свободу после окончания Второй мировой войны: на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда страны Балтии были включены в состав СССР, говорится в совместном заявлении президентов Эстонии, Латвии и Литвы, которое они выпустили 7 мая, приурочив свое обращение к 75-летию окончания Второй мировой войны. 2

Общество Белозеров заявил о сокращении количества поездов дальнего следования В России отменены более половины пассажирских поездов дальнего следования.

Фигурное катание Фигуристка Трусова перейдет от Тутберидзе к Плющенко Российская 15-летняя фигуристка Александра Трусова покинет команду Этери Тутберидзе и начнет тренироваться под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 6