Происшествия
ИзвестияЗадержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. Об в четверг, 7 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Общество
Снятие ограничений в Подмосковье начнут с открытия школ и детсадов
Ранее NEWS.ru писал, что после 12 мая в России ожидается постепенное ослабление вынужденных ограничений, установленных для профилактики распространения коронавируса.
News.ru вчера в 13:31
Армия и оружие
В США назвали уязвимость танка Т-14 «Армата»
Американское издание The National Interest решило рассказать своим читателям, в каких случаях перспективный российский танк Т-14 «Армата» может стать легкой добычей для противника.
Вечерний курьер 06:41
Политика
Путин назвал бесперебойную работу транспорта стратегической задачей
Президент России Владимир Путин назвал обеспечение бесперебойной работы транспорта во время пандемии коронавируса стратегической задачей.
Rambler News Service 07:55
Общество
В Москве с 12 мая вводится масочный режим
В Москве с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте и других общественных местах.
RT на русском 08:25
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Армия и оружие
Россия отработала новую тактику против подлодок врага
Военно-морской флот России отработал новую тактику борьбы с подводными лодками противника.
Политическая Экспертиза 04:50
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне
Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
Общество
В России могут отменить пенсионную реформу
По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, президент Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы вернуть себе и правительству симпатии граждан.
Цензуры.Нет 06:51
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Общество
В Британии оценили смертность от COVID-19 среди этнических групп
Для темнокожих людей вероятность умереть от коронавируса более чем в 4 раза выше, чем у белых, говорится в докладе Управления национальной статистики Великобритании.
РИА Новости 07:52
Общество
ЕГЭ и начало учебного года могут перенести из-за коронавируса
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за пандемии COVID-19 может быть перенесен на середину июля или начало августа.
Уралинформбюро вчера в 04:07
Наука
Измерена электропроводность приповерхностного слоя воды
Обнаруженные электрические свойства приповерхностного слоя воды повлияют на дальнейшее развитие электрохимических систем генерации и хранения электроэнергии.
Naked Science 07:40
Общество
Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия
C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия, благодаря чему на работу смогут выйти около полумиллиона жителей города.
Вести.Ru вчера в 09:36
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Происшествия
Организатор сходки стритрейсеров в Петербурге арестован на 11 суток
Российская газета 08:48
Энергетика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $29
Цена июльского фьючерса нефти марки Brent снижалась в ходе торгов до $28,66 за баррель. Об этом cледует из данных торгов.
Газета.Ru вчера в 12:38
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Политика
Президенты Балтии в поздравлении с годовщиной ВОВ осудили режим СССР
Народы Центральной и Восточной Европы не обрели свободу после окончания Второй мировой войны: на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда страны Балтии были включены в состав СССР, говорится в совместном заявлении президентов Эстонии, Латвии и Литвы, которое они выпустили 7 мая, приурочив свое обращение к 75-летию окончания Второй мировой войны.
РБК 08:29
Шоу-бизнес
Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов
Адель отпраздновала свой день рождения 5 мая, ей исполнилось 32 года.
RuNews24.ru вчера в 11:51
Общество
Белозеров заявил о сокращении количества поездов дальнего следования
В России отменены более половины пассажирских поездов дальнего следования.
Известия 08:42
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 06:36
Фигурное катание
Фигуристка Трусова перейдет от Тутберидзе к Плющенко
Российская 15-летняя фигуристка Александра Трусова покинет команду Этери Тутберидзе и начнет тренироваться под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Rambler News Service вчера в 09:30
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Общество
Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова направила письмо главам шести ведомств, предложив им изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним.
РБК 07:26