Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссийский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo

Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.
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Миллиардер Андреев продал свою долю в сервисе знакомств Badoo

Ведомости12:57

Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo

Lenta.ru14:05

Российские акционеры продали владельца Badoo

РБК13:02

«Финам» продал 20%-ную долю в сервисе знакомств Badoo примерно за $600 млн

Интерфакс14:07

WSJ: миллиардер родом из России продает компанию-владельца сервиса знакомств Bumble

ТАСС12:41

Blackstone Group познакомилась с Badoo

Коммерсантъ12:32

$3 млрд за главного сводника: как изменится состояние Андрея Андреева и Виктора Ремши после продажи Badoo

Forbes14:01
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Транспорт

Стартовали продажи билетов на поезда в Крым из Петербурга

Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" начала продажу билетов на пассажирские поезда в Крым из Москвы и Петербурга.
DP.RU 01:29
Политика

«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
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Политика

Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву

В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса 05:36
Политика

В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России

В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости 05:36
Происшествия

С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей

Головинский суд Москвы взыскал в доход государства более шести миллиардов рублей с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:20
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Кино

Цифровой Джеймс Дин появится в кино спустя 60 лет после смерти

Цифровая версия актера «сыграет» в фильме «В поисках Джека». Сюжет ленты посвящен войне во Вьетнаме.
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Политика

Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Космос

МКС поймала в космосе необычный сигнал

Телескоп NICER, который разместили на МКС, зафиксировал неожиданный сигнал в космосе.
Утро.ru 12:24
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Гигантский фаллоимитатор достали из тела мужчины врачи Петербурга

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15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11

15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 13:38
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

"Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную - в размере 8000 рублей - для граждан, признанных в установленном порядке безработными", - говорится в постановлении.
ТАСС 13:09
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Армия и оружие

В Турции назвали сроки экстрадиции боевиков ИГ в страны Европы

Турция начнет экстрадицию задержанных боевиков ИГ («Исламское государство», террористическая организация запрещена в РФ) в страны их происхождения 11 ноября, сообщило в пятницу, 8 ноября, агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.
Известия 09:23
Баскетбол

ЦСКА потерпел неожиданное поражение от АСВЕЛа в матче Евролиги

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Футбол

Ахмат — Урал 0:0

Metaratings 13:21
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Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.
Волгоградская правда 06 ноября в 00:43
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая

Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Происшествия

Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

Lenta.ru 06:05
Происшествия

Девушка-подросток умерла после массовой драки в Екатеринбурге

В одной из екатеринбургских больниц после потасовки со сверстниками умерла девушка-подросток, передают РИА «Новости».
Телеканал 360° 03:47
Политика

Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений

Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском 13:53
Общество

Потанин выиграл суд о разделе имущества с бывшей женой

Суд в Лондоне отклонил иск бывшей жены российского бизнесмена Владимира Потанина о разделе имущества на 5,76 миллиардов евро (7,38 миллиардов долларов), пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 13:06
Шоу-бизнес

Суд не стал расторгать брак Лолиты

Басманный районный суд Москвы отказался расторгнуть брак российской певицы Лолиты Милявской и спортсмена Дмитрия Иванова.
News.ru 10:23
Политика

Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским

В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вести.Ru 12:05
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
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Политика

Экс-президент Бразилии Лула да Силва вышел на свободу

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был в апреле прошлого года заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
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«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд

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«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
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Общество

Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку

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Primpress.ru вчера в 21:09
Как работают Яндекс.Новости?
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