Общество
Lenta.ruРоссийский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ. Объявление о продаже появилось на крупном интернет-сервисе.
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с чего всё началось
В Красноярском крае местный предприниматель решил провернуть необычную сделку. Он объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу. За круглую сумму потенциальным покупателям предлагают ферму, склад и даже дома вместе с жителями.НТВ02:45
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Экономика
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Общество
Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.
Транспорт
Пассажирский поезд впервые пересек Крымский мост
Первый пассажирский поезд рейса Санкт-Петербург – Севастополь проехал по Крымскому мосту и въехал на территорию Крыма, сообщает 25 декабря ТАСС.
Политика
Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»
Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
Кино
Майкл Б. Джордан рассказал, какого Супермена он мог бы показать фанатам
Актёр Майл Б. Джордан в интервью рассказал о том, какого бы Супермена он мог бы сыграть. Об этом 24 декабря сообщил портал Comicbook.
Футбол
Марио Манджукич проходит медосмотр в клубе «Аль-Духаиль» из Катара
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Общество
Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
Футбол
Большое интервью Дмитрия Комбарова: спор о Сталине и Рианчо, который подавлял Карреру
Все испортил приход Рианчо, который отодвинул Массимо и говорил противоположные ему вещи – Когда я перечитывал твои интервью, появилось стойкое ощущение, что ты человек без эмоций.
Происшествия
Экс-мэр амурского города Свободный получил шесть лет колонии
Юрий Романов, известный в регионе предприниматель и функционер «Единой России», попал под уголовное преследование за то, что в 2015 году, будучи еще главой Свободненского района (мэром Свободного стал годом позже), организовал продажу муниципального оздоровительного лагеря «Гвардеец» с участком общей площадью 11,2 га в селе Бардагон.
Технологии
The Verge: чем запомнится десятилетие
The Verge публикует подборку важных событий в мире технологий за последние 10 лет.
Здоровье
В Минздраве начали разрабатывать лечение для пациентов со СМА
Министерство здравоохранения России начало разработку комплекса мер для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА).
Общество
Пенсионный Фонд рассказал о январских выплатах пенсий
Напомним, в 2019 года фонд провел индексацию страховых пенсий на 7,05%, что позволило увеличить выплаты сверх уровня инфляции.
Космос
Доказана теория относительности Эйнштейна
Оказалось, что теория точно предсказывает эффект, оказываемый гравитационным полем Sgr A*. По словам ученых, пара черных дыр в ядре Млечного Пути должна испускать гравитационные волны, которые пока нельзя обнаружить с помощью существующих детекторов.
Политика
Кабмин Украины провел экстренное заседание по транзиту газа из России
«В ближайшие минуты начнется экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией», — написал Гончаренко.
Политика
Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
Наука
Дрон на спирте установил рекорд в воздухе
Эксперты уже провели испытания нового дрона и он продержался в воздухе 12 часов.
Гаджеты
Распродажа: «Эльдорадо» предлагает один из лучших недорогих смартфонов Xiaomi по беспрецедентно низкой цене
В рамках предновогодней распродажи розничная сеть «Эльдорадо» предлагает смартфоны семейства Redmi Note 8T значительно дешевле, чем в других магазинах.
Технологии
МТС презентует «умную» колонку в начале 2020 года
МТС разработала «умную» колонку, виртуального ассистента и систему умного дома.
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Здоровье
Врач рассказала, как правильно лечить насморк
Заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина рассказала, что насморк в случае неправильного лечения может привести к серьёзным осложнениям.
Кино
В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»
В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Экономика
Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли
Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко.
Армия и оружие
Минобороны прорабатывает вопрос о создании 5 бригад для развития БАМа
Interfax-Russia.ru - Министерство обороны РФ может создать 5 железнодорожных бригад для развития Байкало-Амурской магистрали "вне численности Вооруженных сил", сообщил глава министерства Сергей Шойгу.
Политика
Nord Stream 2 AG сообщил о продолжении укладки «Северного потока-2»
«В настоящее время проложено 2,3 тысячи километров трубопровода, строительство завершено на 93,5%. Мы все продолжаем работы по скорейшему вводу проекта в эксплуатацию для поддержания энергетической безопасности Европы», – сообщил Йенс Мюллер.
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Игры
Xbox Series X получит сразу несколько эксклюзивов
Согласно информации, распространяющейся в Сети, новая игровая консоль PlayStation 5 на момент запуска получит намного меньше эксклюзивов, чем её главный конкурент.