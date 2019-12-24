Общество
Lenta.ruРоссийский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ. Объявление о продаже появилось на крупном интернет-сервисе.
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с чего всё началось
В Красноярском крае местный предприниматель решил провернуть необычную сделку. Он объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу. За круглую сумму потенциальным покупателям предлагают ферму, склад и даже дома вместе с жителями.НТВ02:45
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Авто
Российские автомобили Lada подорожают с 1 января
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Общество
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Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал видео отец.
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Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
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Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в гостинице.
Общество
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Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
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Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»
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Происшествия
Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
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Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
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Названа стоимость газификации Красноярского края
Стоимость газификации Красноярского края превышает 120 млрд рублей.
Футбол
Защитник ЦСКА Магнуссон оценил итоги 2019 года для своей команды
Защитник московского ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон оценил итоги 2019 года для своей команды.
Общество
Большинство россиян оказались довольны своей жизнью
Большинство россиян (около 80 процентов) оказались довольны своей жизнью.
Политика
Зеленский резко отчитал улыбающегося чиновника
Президент Украины Владимир Зеленский резко отчитал чиновника, улыбающегося на заседании Совета развития общин и территорий.
Культура
Кевин Спейси выпустил очередное загадочное видео
Годом ранее, 24 декабря 2018 года, Спейси выпустил видеообращение "Let me be Frank", в котором говорил о предъявленных ему обвинениях и утверждал, что "скоро вы узнаете всю правду".
Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту
На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
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Apple хочет выпустить компьютер для киберспортсменов
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Музыка
Скриптонит выпустил новый альбом «2004»
Шоу-бизнес
Лариса Долина вышла в свет с дочерью и внучкой — фото
Певица Лариса Долина души не чает в своей семье — дочке Ангелине и восьмилетней внучке Александре.
Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Кино
В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»
В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
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