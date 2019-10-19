Единоборства
Газета.RuАртур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе. После боя отечественный спортсмен поделился секретом успеха, а также рассказал о планах на будущее.
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Артур Бетербиев — чемпион мира по версиям WBC и IBF. В Филадельфии он одержал убедительную победу нокаутом над украинским боксером Александром Гвоздиком. В десятом раунде судья остановил бой после третьего нокдауна. У Артура блестящий результат — 15 боев, 15 побед, 15 нокаутов.
— Рамзан Кадыров, российский политикГазета.Ru 03:38
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