На пути российско-турецкого патруля в Идлибе взорвалась бомба, российский бронетранспортер получил небольшие повреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российский бронетранспортер подорвался на бомбе в Сирии

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Политика Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции. 394

Экономика ФРС начинает выкупать корпоративные облигации на вторичном рынке Вчера Федрезерв сообщил, что начнет выкупать "широкий круг" корпоративных бондов, чтобы поддержать ликвидность рынка и обеспечить доступность кредитов для крупных работодателей. 1

Баскетбол «Норникель» может сократить финансирование ЦСКА Компания «Норильский Никель» может серьёзно сократить финансирование ПБК ЦСКА из-за пандемии коронавируса и утечки нефтиепродуктов в Норильске.

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