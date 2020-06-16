Армия и оружие
ИзвестияБронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
В Сирийской Арабской Республике (САР) подорвался российский бронетранспортер, повреждения незначительны. Об этом 16 июня сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, взрыв устроили боевики на трассе М4 в сирийском Идлибе, никто из военнослужащих не пострадал.
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
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Куриное мясо снижает риск развития рака молочной железы
Для наблюдений ученые использовали 42 тыс. представительниц прекрасного пола в возрасте от 35 до 75 лет.
Evo-rus.com 09:15
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Общество
Инди-разработчики начали удалять свои игры из Steam, потому что Valve до сих пор не поддержала движение Black Lives Matter
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Общество
Против Навального возбудили дело о клевете
Следственный комитет РФ возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана.
BFM.ru вчера в 11:02
Происшествия
В Париже на протестах медиков начались беспорядки
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Кино
В августе представят новые игры, комиксы, фильмы и сериалы по DC
Warner Bros. анонсировала DC FanDome — 24-часовой фестиваль, на котором состоится показ будущих проектов во вселенной DC, среди которых будут игры, комиксы, сериалы и фильмы.
Игромания.ру 09:36
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Шоу-бизнес
Муж покойной Норкиной показал покупки жены до смерти
Вчера муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин опубликовал в своей социальной сети Instagram фотографию старинной печи, которую его жена заказала за несколько дней до смерти в их дачный дом.
NewInform 02:23
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата.
Российская газета 07:11
Фигурное катание
Плющенко назначили тренером сборной России
Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
Ореанда-Новости 14 июня в 14:20
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Энергетика
Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
"Газпром" перечислит польской PGNiG $1,5 млрд до 1 июля 2020 года.
Утро.ru вчера в 07:54
Армия и оружие
Украина обвинила Стрелкова в пытках и объявила в розыск
Украинские правоохранительные органы подозревают бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году.
РБК 08:29
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 23 июня.
ТАСС 07:42
Общество
В Совете Федерации предложили сократить новогодние каникулы
Сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 г. до трех дней — с 1 по 3 января.
Ведомости 06:06
Футбол
Микель Артета: «Опыт рядом с Гвардьолой был невероятным»
Спорт-Экспресс вчера в 14:44
Игры
Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий
Разработчики из Warhorse Studios во главе с Даниэлом Ваврой объявили, что тираж Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий.
Игромания.ру 09:57
Футбол
Финал Лиги Европы может пройти в Кёльне
Ранее сообщалось, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 8 и 9 августа.
Soccer.ru 11:06
Шоу-бизнес
Илья Авербух объяснил, почему Ирина Лобачева вернула ему сына
Авербух и Лобачева до сих пор так и не раскрыли причины, почему сын переехал к Илье.
Bimru.ru 09:56
Шоу-бизнес
Адвокаты отказались защищать Эмбер Херд в деле против Джонни Деппа
Адвокаты отказались защищать актрису Эмбер Херд в деле против бывшего мужа Джонни Деппа.
Lenta.ru 10:07
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета вчера в 16:11
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
Кто-то постит фото Эммануэля Макрона с пририсованной бородой, который говорит: «Дорогие французские сограждане, с этого понедельника Дижон становится новой территорией Чечни».
BFM.ru 03:30
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе
Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 10:25
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском вчера в 01:22