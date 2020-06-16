Армия и оружие
Газета.RuРоссийский бронетранспортер подорвался в Сирии
Министерство обороны России сообщило, что в Сирии подорвался российский бронетранспортер, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова. В результате подрыва российские военные не пострадали. На машине наблюдаются незначительные повреждения.
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Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета вчера в 16:11
Армия и оружие
Балтийский флот рассказал, как будет следить за учениями НАТО
Московский Комсомолец вчера в 12:53
Общество
СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb вчера в 17:51
Футбол
Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года Вида и делегат национальной команды Огнен Вукоевич записали скандальное видео, на котором прокричали "Слава Украине!".
Газета.Ru 15:10
Политика
В резиденции Путина в Ново-Огарево установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости 12:19
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
"КамАЗ" готовится выпустить первый электрогрузовик-мусоровоз "Чистогор".
Новые автомобили 11:20
Общество
В Минздраве назвали дату первых испытаний вакцины от коронавируса
Специалисты Центра имени Гамалеи приступят к клиническим испытаниям, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Петербургский дневник 13:49
Происшествия
Появилось видео ДТП с грузовиком на трассе М-5 «Урал»
В социальных сетях появилось видео ДТП с грузовиком и пятью легковыми автомобилями на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области.
РБК 12:04
Происшествия
В Твери пройдет суд над «вором в законе»
По версии следствия, в декабре 2016 года придерживающийся обычаев и традиций уголовной среды подозреваемый был «коронован» «вором в законе».
Караван Ярмарка 04:59
Футбол
Тольяттинский «Акрон» получил лицензию для выступления в ФНЛ
«В соответствии с решением комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию футбольных клубов в РФ от 16 июня нашему клубу была выдана лицензия на спортивный сезон-2020/21 в ФНЛ».
Советский спорт 14:59
Политика
Посол Германии в США ответила на заявление Трампа о защите от России
Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
Российская газета вчера в 23:29
Путешествия
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами
Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
Авто
В РФ появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
Тарантас Ньюс 06:28
Политика
В Чехии отреагировали на высылку дипломатов из России
МИД Чехии считает решенной проблему в отношениях с Россией, возникшей после высылки из страны сотрудников российского посольства в Праге.
Rambler News Service вчера в 07:20
Происшествия
Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки
Во Франции в городе Дижон чеченцы из числа местной диаспоры устроили массовые беспорядки.
МонаВиста 04:43
Общество
Собянин заявил об открытии ресторанов и кафе в Москве через неделю
Ситуация с коронавирусом в Москве позволит в начале следующей недели подтвердить ранее принятое решение по открытию ресторанов и кафе.
РБК 14:01
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
Общество
49-летняя телеведущая задрала ногу в мини-юбке и смутила фанатов
Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) задрала ногу, сидя в рабочем кресле, и смутила поклонников.
Lenta.ru 09:11
Авто
Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели
32CARS.ru вчера в 04:18
Футбол
Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА (20 июня) рассказал, кто не сможет принять участие в игре.
Metaratings 12:00
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 14 июня в 06:27
Кино
DC организует собственную выставку на замену Comic-Con
Российская газета 11:47
Авто
В Беларуси начали собирать автомобили Changan
CarsWeek.ru 07:29
Происшествия
Суд изменил националисту Стерненко адрес домашнего ареста
ИА Красная Весна 15:20