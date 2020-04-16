с чего всё началось

Существующая система защищает бюджет от любого непосредственного воздействия низких цен. По данным Минфина, в период с 15 марта по 14 апреля стоимость нефти марки Urals составляла чуть более 19 долларов за баррель.

Российский бюджет в мае получит меньше 1 доллара за баррель нефти

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