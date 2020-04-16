Энергетика

ФедералПрессФедералПрессРоссийский бюджет в мае получит меньше 1 доллара за баррель нефти

Существующая система защищает бюджет от любого непосредственного воздействия низких цен. По данным Минфина, в период с 15 марта по 14 апреля стоимость нефти марки Urals составляла чуть более 19 долларов за баррель.
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с чего всё началось
Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти, предупреждает
 Bloomberg.
РБК05:42

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Российский бюджет в мае будет получать от экспорта нефти меньше $ 1 за баррель из-за низких цен на Urals

Фонтанка.Ру08:55
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