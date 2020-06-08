Общество
REGNUMРоссийский диджей Казначеев арестован в Германии по запросу из США
Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.
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с чего всё началось
На официальной странице диджея Дениса Казначеева в Facebook появилось сообщение о том, что неделю назад он был задержан властями Берлина по запросу США.Московский Комсомолец17:50
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