Общество

REGNUMREGNUMРоссийский диджей Казначеев арестован в Германии по запросу из США

Берлин, 8 июня 2020, 05:10 — REGNUM Диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по обвинению в отмывании более 1 млн долларов по запросу из США. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.
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На официальной странице
 диджея Дениса Казначеева в Facebook появилось сообщение о том, что неделю назад он был задержан властями Берлина по запросу США.
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