Общество

RT на русскомRT на русскомРоссийский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.
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с чего всё началось
На официальной странице
 диджея Дениса Казначеева в Facebook появилось сообщение о том, что неделю назад он был задержан властями Берлина по запросу США.
Московский Комсомолецвчера в 17:50

Подробнее о событии

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 июня

Интерфакс00:30

В Берлине по запросу США арестовали российского диджея Дениса Казначеева

РБКвчера в 18:54

В Германии по запросу США задержали музыканта из России

РИА Новостивчера в 19:27

Российского диджея задержали в Берлине по запросу США

Телеканал 360°вчера в 19:25

США обвиняют российского музыканта Казначеева в отмывании более $1 млн за 10 лет

ТАССвчера в 21:00

В Берлине арестовали российского диджея

Комсомольская правдавчера в 17:45

«Вытащите меня отсюда»: Российский диджей арестован по запросу США

РЕН ТВвчера в 17:42
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Политика

В России могут установить приоритет граждан при приеме на работу

Москва, 8 июня 2020, 07:19 — REGNUM Российские власти рассматривают возможность установить приоритет граждан России при приеме на работу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Министерства труда РФ.
REGNUM 00:19
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Общество

СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России

Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда.
РБК 00:22
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Общество

206 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области

Ещё 206 случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердили в Иркутской области за прошедшие сутки.
АиФ Иркутск вчера в 22:51
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 23:36
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Экономика

Экономисты ожидают стабильных цен на продукты в России

Укрепление рубля в ближайшее время приведет даже к снижению цен на 1-2%.
Экономика сегодня вчера в 06:55
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Кино

Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США

Inc-news.ru вчера в 08:56
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Политика

Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите

RT на русском 05 июня в 22:41
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Общество

В Новосибирской области открываются непродовольственные магазины

Новосибирск, 8 июня 2020, 07:15 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 8 июня, сообщил о плановом смягчении ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.
REGNUM 00:15
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Экономика

Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения

В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
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Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК вчера в 09:28
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Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
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Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
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Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
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Общество

В Самаре 8 июня расскажут о продлении режима самоизоляции

В понедельник, 8 июня, станет известно, как изменятся ограничительные меры, установленные в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса.
КП - Самара вчера в 15:26
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Экология

В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске

Задача Росприроднадзора — не допустить повторения авария, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норильского никеля» Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров пролилось более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 00:25
Экономика

Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом

Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня вчера в 21:17
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Происшествия

В Новосибирской области скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

REGNUM 00:23
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Культура

Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди

В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv вчера в 07:24
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Здоровье

Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине

Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.
АСТВ вчера в 23:24
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Футбол

«Барселона» может сократить зарплаты игрокам на 70%

По информации Marca, сине-гранатовые предложили футболисты пойти на повторное сокращение зарплат.
Газета.Ru вчера в 17:21
Общество

В Приморье за сутки выявили сразу 67 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом.
Владивосток-Новости вчера в 23:15
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Армия и оружие

На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири

РИА Новости вчера в 19:31
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Футбол

Черчесов посетил товарищеский матч «Локомотива» и «Динамо»

РИА Новости вчера в 12:35
Происшествия

Редкого серого дельфина спасли из иловой ловушки в Приморье

В Приморье спасли редкого краснокнижного серого дельфина, который попался в иловую ловушку.
Газета.Ru 06 июня в 02:54
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Экономика

Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара

Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
Народные новости 06 июня в 02:38
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Общество

Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем

Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
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Армия и оружие

«РИА Новости»: Россия возобновит изготовление ракет «Рокот» без Украины

Коммерсантъ вчера в 23:42
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
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