Коронавирус
Газета.RuРоссийский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что особенно осторожными в период пандемии COVID-19 необходимо быть людям, страдающим бронхиальной астмой. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Люди с бронхиальной астмой тяжелее других переносят любые вирусные инфекции, в том числе и коронавирус, поэтому им следует быть особенно аккуратными, заявил РИА Новости главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.РИА Новостивчера в 20:31
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