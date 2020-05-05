Люди с бронхиальной астмой тяжелее других переносят любые вирусные инфекции, в том числе и коронавирус, поэтому им следует быть особенно аккуратными, заявил РИА Новости главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

с чего всё началось

Специалист отметил, что астматикам и людям с другими хроническими заболеваниями легких, особенно важно соблюдать режим самоизоляции, выдерживать социальную дистанцию и носить маски.

Российский доктор рассказал об опасности коронавируса для астматиков

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