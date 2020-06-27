Предприятия Смоленской области, ориентированные на экспорт, получат дополнительную поддержку Российского экспортного центра. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Смоленскую область, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

О чем говорит Смоленск

О чем говорит Смоленск

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