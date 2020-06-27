Общество

ТАССТАССРоссийский экспортный центр поддержит смоленские предприятия

Предприятия Смоленской области, ориентированные на экспорт, получат дополнительную поддержку Российского экспортного центра. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Смоленскую область, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Смоленские предприятия получат поддержку при выходе на зарубежный рынок

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Глава Минпромторга с рабочим визитом посетил Смоленскую область

Smolnarod.ruвчера в 12:16
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Общество

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Общество

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Общество

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В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 27 июня выявлено 112 новых пациентов с коронавирусом.
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Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал бывшего тренера испанской команды Луи ван Гала.
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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