Общество
ТАССРоссийский экспортный центр поддержит смоленские предприятия
Предприятия Смоленской области, ориентированные на экспорт, получат дополнительную поддержку Российского экспортного центра. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Смоленскую область, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Денис Мантуров: Будем развивать промышленность в Смоленской области
О чем говорит Смоленсквчера в 14:01
Денис Мантуров посетил динамично развивающиеся предприятия Смоленской области
Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 12:43
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Российская газета вчера в 09:53
Политика
Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах
Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти
Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
REGNUM 02:11
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 112 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 27 июня выявлено 112 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:25
Футбол
Сегодня «Спартак» на своём поле примет «Уфу»
ГЛАС.RU 01:45
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
В своем интервью, опубликованном сразу в нескольких европейских СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность новой геополитической реальности, в которой лидирующая роль не была бы за США.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
Цукерберг потерял $7 млрд из-за бойкота рекламы в Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял уже $7,21 млрд из-за бойкота рекламы на платформах компании — Facebook, Instagram, Twitter, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 02:25
Общество
Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года
Владимир Путин поздравил выпускников школ и вузов с окончанием учебного года и пожелал им успехов в поиске своего будущего призвания.
RT на русском 01:20
Общество
В Госдуме предложили сохранить доплаты безработным с детьми
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребенка.
Газета.Ru 01:31
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 25 июня в 09:55
Общество
В США за сутки выявили рекордное число заражений коронавирусом
За сутки в США зарегистрировали 40 780 новых случаев заражения коронавирусом, что стало абсолютным максимумом с начала пандемии, сообщило 26 июня агентство Reuters.
Известия вчера в 23:08
Происшествия
Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом
Действия 22-летнего солдата-срочника Никиты Еременко, который незадолго перед началом Парада Победы в Москве разбил прикладом стекло микроавтобуса ФСО, зафиксировала камера наблюдения.
Вести.Ru вчера в 01:50
Здоровье
157 человек заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области
На утро 27 июня в Челябинской области официально зарегистрировано 7139 случаев заболевания коронавирусом.
Первый областной 02:21
Происшествия
Медведь загрыз геолога на Колыме
Газета.Ru 02:13
Наука
Создан способ борьбы с особо опасным раком с помощью взрывов
Хотя современная иммунотерапия (например, СAR-T клеточная терапия) позволяет успешно бороться со многими онкологическими заболеваниями, она оказывается бесполезной при некоторых особо опасных разновидностях рака, а также оказывает токсическое воздействие на здоровые ткани, что приводит к серьезным осложнениям и, в некоторых случаях, к смерти пациента.
Lenta.ru 25 июня в 09:47
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
Хоккей
Стала известна очередность выбора игроков клубами НХЛ на драфте-2020
НХЛ озвучила итоги первого этапа лотереи по распределению выборов в первом раунде драфта НХЛ 2020 года.
Metaratings 02:38
Общество
В Москве за сутки вылечились 1852 пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1852 пациента.
Известия 02:24
Футбол
Стоичков назвал ван Гала тупицей
Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал бывшего тренера испанской команды Луи ван Гала.
ProstoProSport 00:46
Происшествия
Астраханке, замуровавшей сына в бетон, предъявлено обвинение
Вести.Ru вчера в 18:41
Происшествия
В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть
В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага.
Российская газета 01:11
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о лекарствах, вызывающих аритмию
Главный врач одной из московских больниц и телеведущий Александр Мясников заявил о том, что бездумное употребление некоторых лекарственных средств способно вызвать аритмию и другие сердечные заболевания.
Millionaire.ru вчера в 13:32
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Происшествия
На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года
РИА Новости вчера в 23:06
Культура
Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»
Авторы «Симпсонов» сделали заявление сразу после отказа актера Майка Генри озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины».
Слово и Дело 02:17
Здоровье
Летний отдых юных сахалинцев и курильчан обсудили с Татьяной Голиковой
Оздоровительная кампания стала одной из главных тем совещания с российскими регионами, которое в режиме видеоконференции провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Сахалин.Инфо вчера в 19:20
Игры
The Last of Us: Part II стала рекордсменом по продажам
Напомним, что ранее лидерство популярности принадлежало игре Final Fantasy VII (2020), количество продаж которой за то же время составило 3,5 млн копий.
Goroday.ru вчера в 21:22
Общество
В День молодежи в Тюмени запретят розничную продажу алкоголя
Запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать на всей территории Тюменской области в День молодежи 27 июня, сообщает департамент потребительского рынка.
Тюменская линия вчера в 08:42
Здоровье
В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord вчера в 08:33