Общество
ТАССРоссийский экспортный центр поддержит смоленские предприятия
Предприятия Смоленской области, ориентированные на экспорт, получат дополнительную поддержку Российского экспортного центра. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Смоленскую область, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Денис Мантуров посетил динамично развивающиеся предприятия Смоленской области
Рабочий путь (г. Смоленск)12:43
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
Футбол
Божович: не знаю, почему судья отменил наш гол
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович считает, что его команда забила второй гол в ворота «Зенита» (1:2) по правилам.
RT на русском 16:09
Общество
Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ
С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
Газета.Ru вчера в 15:05
Здоровье
Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие аритмию
Использование сосудосуживающих препаратов может окончиться тахикардией и гипертоническим кризом, заявил Мясников, добавив, что даже самые простые капли в нос способны вызвать привыкание и проблемы с самочувствием.
Medical Note 07:31
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Газета.Ru 09:44
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс 10:12
Общество
Бывший ухажер Волочковой вышел из тюрьмы и потребовал у нее 130 миллионов рублей
Бывший ухажер балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Владислав Фоменко подал на нее в суд.
Lenta.ru 15:35
Здоровье
В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Общество
Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда
Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:58
Общество
Бывший глава «Формулы-1» обвинил чернокожих в расизме
Почетный президент "Формулы-1" Берни Экклстоун высказался об акциях протеста против расизма.
Газета.Ru 15:55
Авто
Российские дилеры GAC получили новый минивэн GAC GN8
Не дождавшись премьеры и официального старта продаж, российские дилеры GAC выставили новые минивэны GAC GN8 в своих шоурумах.
Автоновости дня вчера в 13:14
Футбол
«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Поединок «Оренбург» «Краснодар» отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 14:22
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 02:05
Общество
КС РФ поручил уточнить порядок выезда детей за границу
Если же суд оказывается ограничен в полномочиях разрешить выезд несовершеннолетнего за пределы РФ в сопровождении того родителя, с которым постоянно проживает, то налицо не только нарушение конституционного права на свободу передвижения (статья 27), но и несоразмерное ограничение прав граждан, что противоречит статье 55 Основного закона страны.
Российская газета 15:38
Религия
В Екатеринбурге церковный суд над отцом Сергием перенесли на 3 июля
Уральский меридиан 05:42
Политика
В Кремле допустили обращение Путина к гражданам перед голосованием
Москва, 26 июня 2020, 12:56 — REGNUM Российский президент Владимир Путин может обратиться к нации в преддверии основного дня голосования по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 05:56
Наука
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Lenta.ru вчера в 22:50
Общество
Минтранс не исключил возобновления международных авиаперевозок в июле
Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле после того, как будет уверенность в безопасности авиаперевозок внутри России.
RT на русском 06:54
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили
Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
Журналистская правда вчера в 08:00
Киберспорт
Вложите душу: Dying Light: Hellraid выйдет 23 июля
Игромания.ру 12:27
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
Транспорт
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту запустят 30 июня
Говорит Москва 10:58
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
Технологии
Tele2 запустил первый спецтариф для геймеров на рынке мобильной связи
Газета.Ru вчера в 09:10