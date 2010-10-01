Общество

ТАССТАССРоссийский экспортный центр поддержит смоленские предприятия

Предприятия Смоленской области, ориентированные на экспорт, получат дополнительную поддержку Российского экспортного центра. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Смоленскую область, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Смоленские предприятия получат поддержку при выходе на зарубежный рынок

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Глава Минпромторга с рабочим визитом посетил Смоленскую область

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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 16:25, Ашберн
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович считает, что его команда забила второй гол в ворота «Зенита» (1:2) по правилам.
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
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Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Газета.Ru 09:44
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Общество

Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля

Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
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Общество

Бывший ухажер Волочковой вышел из тюрьмы и потребовал у нее 130 миллионов рублей

Бывший ухажер балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Владислав Фоменко подал на нее в суд.
Lenta.ru 15:35
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Здоровье

В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия

В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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Общество

Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Бывший глава «Формулы-1» обвинил чернокожих в расизме

Почетный президент "Формулы-1" Берни Экклстоун высказался об акциях протеста против расизма.
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Авто

Российские дилеры GAC получили новый минивэн GAC GN8

Не дождавшись премьеры и официального старта продаж, российские дилеры GAC выставили новые минивэны GAC GN8 в своих шоурумах.
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Футбол

«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Поединок «Оренбург» «Краснодар» отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции.
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%

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Гончаренко вернулся в Москву и определился со своим будущим в ЦСКА

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КС РФ поручил уточнить порядок выезда детей за границу

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В Екатеринбурге церковный суд над отцом Сергием перенесли на 3 июля

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Политика

В Кремле допустили обращение Путина к гражданам перед голосованием

Москва, 26 июня 2020, 12:56 — REGNUM Российский президент Владимир Путин может обратиться к нации в преддверии основного дня голосования по поправкам к Конституции РФ.
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Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

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Общество

Минтранс не исключил возобновления международных авиаперевозок в июле

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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили

Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
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Вложите душу: Dying Light: Hellraid выйдет 23 июля

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В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

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Транспорт

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту запустят 30 июня

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Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
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Алексей Владимирович Островский
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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