Предприятия Смоленской области, ориентированные на экспорт, получат дополнительную поддержку Российского экспортного центра. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Смоленскую область, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

О чем говорит Смоленск

О чем говорит Смоленск

Футбол Божович: не знаю, почему судья отменил наш гол Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович считает, что его команда забила второй гол в ворота «Зенита» (1:2) по правилам.

Здоровье Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие аритмию Использование сосудосуживающих препаратов может окончиться тахикардией и гипертоническим кризом, заявил Мясников, добавив, что даже самые простые капли в нос способны вызвать привыкание и проблемы с самочувствием. 36

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 357

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,6K

Общество Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook. 32

Общество Бывший глава «Формулы-1» обвинил чернокожих в расизме Почетный президент "Формулы-1" Берни Экклстоун высказался об акциях протеста против расизма.

Авто Российские дилеры GAC получили новый минивэн GAC GN8 Не дождавшись премьеры и официального старта продаж, российские дилеры GAC выставили новые минивэны GAC GN8 в своих шоурумах. 4

Общество Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5% Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. 1,1K

Общество КС РФ поручил уточнить порядок выезда детей за границу Если же суд оказывается ограничен в полномочиях разрешить выезд несовершеннолетнего за пределы РФ в сопровождении того родителя, с которым постоянно проживает, то налицо не только нарушение конституционного права на свободу передвижения (статья 27), но и несоразмерное ограничение прав граждан, что противоречит статье 55 Основного закона страны.

Политика В Кремле допустили обращение Путина к гражданам перед голосованием Москва, 26 июня 2020, 12:56 — REGNUM Российский президент Владимир Путин может обратиться к нации в преддверии основного дня голосования по поправкам к Конституции РФ. 4,8K

Общество Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны. 6,6K