Общество
ТАССРоссийский экспортный центр поддержит смоленские предприятия
Предприятия Смоленской области, ориентированные на экспорт, получат дополнительную поддержку Российского экспортного центра. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время рабочей поездки в Смоленскую область, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Денис Мантуров посетил динамично развивающиеся предприятия Смоленской области
Рабочий путь (г. Смоленск)12:43
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Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
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Игры
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В случае Xbox Series X речь идёт о полной совместимости почти со всеми играми для всех поколений Xbox.
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ToDay News Ufa 13:33
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Из Netflix удалили эпизод комедийного сериала «Сообщество» из-за «блэкфейса» — ситуации, в которой актёры носят грим темнокожего человека.
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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
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Благодаря детектору Borexino, расположенному в подземной лаборатории в Италии, ученым удалось зарегистрировать нейтрино, участвующие в цикле CNO.
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В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.
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Образ Чонгука в новом клипе признан лучшим
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Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
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Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
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Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на РС, PS4, Xbox One и Stadia, и позже – на PS5 и XSX.
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